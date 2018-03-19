觀摩城市綠地典範　陳菊走訪紐約高線公園

高雄市政府參訪團18日考察行程，觀摩紐約市區綠地景觀規畫，高雄市長陳菊上午先率團參訪了紐約市曼哈頓「中央公園」，下午走訪由舊鐵路改造而成的「高線公園」，隨後轉往「哈德森園區」，瞭解港灣區旁廢棄鐵道場的再造成果，作為未來高雄打造鐵路綠廊道之借鏡。上午走訪了紐約市「中央公園」，作為世界第一個主要的人工景觀公園，其多層次的生態設計，與都市生活緊密結合，是高雄市發展都市生態綠地的最佳典範。

下午則前往擁有80年歷史的高線公園觀摩舊鐵道改造經驗，該路線在火車業不景氣後，於1980年停駛，一度成為廢墟，面臨拆除窘境，但由於原結構保存良好，且具有伴隨城市發展的歷史意義，1999年將老舊鐵路重新改建翻新為空中鐵道花園，完工後帶動了周邊建設及經濟發展。內容包括舊鐵道改建、土地再生，以及綠色空中長廊規劃，兼顧歷史文化保存與生態環境營造工法，是市府推動原舊鐵道轉型綠廊道的最佳借鏡。



▲世界第一人工景觀公園，其多層次的生態設計，與都市生活緊密結合。（圖／高市府提供 , 2018.03.19）

取先進國家港灣開發經驗，參訪團隨後前往哈德森園區，實地了解港灣邊的廢棄鐵道場成功蛻變為都市繁榮地區的歷程。高雄市臨港工業區也有相似經歷，在高污染、高風險重工業逐漸外移後，區內舊有鐵路貨運功能式微，高雄市政府重新規劃多功能經貿園區都市計畫，高雄展覽館、高雄市立圖書總館等國際級重大建設，於高雄港週邊打造亞洲新灣區，為高市產業轉型蓄積能量。