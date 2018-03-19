NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈聯結車駕駛教育　警方宣導防禦駕駛娃娃機商補貨　員警抓到「小惡魔」理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

觀摩城市綠地典範　陳菊走訪紐約高線公園

記者宋德威·陳佩琪／高雄報導2018/03/19 11:10
▲取先進國家港灣開發經驗，實地了解都市繁榮地區的歷程。（圖／高市府提供 , 2018.03.19）
▲取先進國家港灣開發經驗，實地了解都市繁榮地區的歷程。（圖／高市府提供 , 2018.03.19）

高雄市政府參訪團18日考察行程，觀摩紐約市區綠地景觀規畫，高雄市長陳菊上午先率團參訪了紐約市曼哈頓「中央公園」，下午走訪由舊鐵路改造而成的「高線公園」，隨後轉往「哈德森園區」，瞭解港灣區旁廢棄鐵道場的再造成果，作為未來高雄打造鐵路綠廊道之借鏡。上午走訪了紐約市「中央公園」，作為世界第一個主要的人工景觀公園，其多層次的生態設計，與都市生活緊密結合，是高雄市發展都市生態綠地的最佳典範。


▲瞭解港灣區再造成果，作為未來高雄打造鐵路綠廊道之借鏡。（圖／高市府提供 , 2018.03.19）

下午則前往擁有80年歷史的高線公園觀摩舊鐵道改造經驗，該路線在火車業不景氣後，於1980年停駛，一度成為廢墟，面臨拆除窘境，但由於原結構保存良好，且具有伴隨城市發展的歷史意義，1999年將老舊鐵路重新改建翻新為空中鐵道花園，完工後帶動了周邊建設及經濟發展。內容包括舊鐵道改建、土地再生，以及綠色空中長廊規劃，兼顧歷史文化保存與生態環境營造工法，是市府推動原舊鐵道轉型綠廊道的最佳借鏡。


▲世界第一人工景觀公園，其多層次的生態設計，與都市生活緊密結合。（圖／高市府提供 , 2018.03.19）

取先進國家港灣開發經驗，參訪團隨後前往哈德森園區，實地了解港灣邊的廢棄鐵道場成功蛻變為都市繁榮地區的歷程。高雄市臨港工業區也有相似經歷，在高污染、高風險重工業逐漸外移後，區內舊有鐵路貨運功能式微，高雄市政府重新規劃多功能經貿園區都市計畫，高雄展覽館、高雄市立圖書總館等國際級重大建設，於高雄港週邊打造亞洲新灣區，為高市產業轉型蓄積能量。

關鍵字陳菊亞洲新灣都市計畫紐約
狗叫露餡　警查獲吸毒女竊車參選北市長變快閃　韓國瑜揭原因

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan