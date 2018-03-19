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NBA／雙手暴扣帶隊反撲　羅斯一吐怨氣打出巔峰身手

體育中心／綜合報導2018/03/19 10:48
▲Derrick Rose。（圖／美聯社／達志影像）
▲Derrick Rose。（圖／美聯社／達志影像）

「飆風玫瑰」Derrick Rose(羅斯)在這幾年因為傷勢影響，在聯盟載浮載沉，今年季中被騎士交易到了灰狼，但仍舊不得志，場均僅能拿到3.3分。不過在本(19)日對戰火箭的比賽，他帶領狼群們在第4節打出強力的反撲，自己也上演一記雙手暴扣，雖然最終球隊還是以120:129輸球，但卻也讓不少球迷看到他往日的風采。

在少了當家球星Jimmy Butler後，灰狼近期的戰績不佳，在西區高強度的競爭下，此役對上聯盟龍頭火箭，仍必須全力求勝，以防在最後關頭掉出分區前8。

不過在首節開打後灰狼就陷入了劣勢，前3節打完以91:107大幅落後給對手，但在第4節Rose決定挺身而出，他先是一次精彩的上籃得手，之後又連得6分，幫助灰狼追到只剩下9分差。

之後在約4分多鐘時，他切入籃下傳給中鋒Karl-Anthony Towns灌籃得手，讓比數改寫為110:115，灰狼一度看到了勝利的希望。但之後火箭球星James Harden個人連罰帶投的拿下關鍵的7分，在時間剩下45秒時，雙方分數差又來到雙位數，也使得比賽失去懸念。

不過雖然輸球，但外界對Rose今天的表現多表示好評，尤其是在第4節5分10秒時，在接獲陣中後衛Jeff Teague的助攻後，上演熟悉的雙手扣籃，讓現場觀眾血脈噴張，頗有他全盛時期的味道。

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