NBA／雙手暴扣帶隊反撲　羅斯一吐怨氣打出巔峰身手

「飆風玫瑰」Derrick Rose(羅斯)在這幾年因為傷勢影響，在聯盟載浮載沉，今年季中被騎士交易到了灰狼，但仍舊不得志，場均僅能拿到3.3分。不過在本(19)日對戰火箭的比賽，他帶領狼群們在第4節打出強力的反撲，自己也上演一記雙手暴扣，雖然最終球隊還是以120:129輸球，但卻也讓不少球迷看到他往日的風采。

在少了當家球星Jimmy Butler後，灰狼近期的戰績不佳，在西區高強度的競爭下，此役對上聯盟龍頭火箭，仍必須全力求勝，以防在最後關頭掉出分區前8。

不過在首節開打後灰狼就陷入了劣勢，前3節打完以91:107大幅落後給對手，但在第4節Rose決定挺身而出，他先是一次精彩的上籃得手，之後又連得6分，幫助灰狼追到只剩下9分差。