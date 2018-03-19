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布局智慧家庭　三大科技廠交鋒進入戰國時代

記者許家禎／台北報導2018/03/19 11:08
▲智慧家庭Smart Home話題越來越夯，三大科技廠亞馬遜、Google與蘋果交鋒，再加上其他競爭者，智慧家庭市場將進入戰國時代。（圖／DIGITIMES Research提供）
▲智慧家庭Smart Home話題越來越夯，三大科技廠亞馬遜、Google與蘋果交鋒，再加上其他競爭者，智慧家庭市場將進入戰國時代。（圖／DIGITIMES Research提供）

智慧家庭Smart Home話題越來越夯，繼Google重新合併Nest後，亞馬遜更積極展現購併態勢大舉投資對抗Google，至於蘋果HomePod也上市，讓整個智慧家庭領域市場競爭更白熱化。另外，南韓三星、美國有線電視龍頭Comcast也加入戰局，市場競爭將進入戰國時代。

DIGITIMES Research觀察智慧家庭三大科技廠持續布局。其中，亞馬遜繼2017年底購併智慧安控新創事業Blink後，日前宣布將購併智慧門鈴廠Ring，並參與智慧自動調溫器公司Ecobee的C輪募資，亞馬遜積極購併，除增加對智慧家庭產品的控制力，也有利於生態圈產品更完整。

DIGITIMES Research分析師羅惠隆指出，亞馬遜會那麼積極經營，主要是對手Google也動作頻頻，Google與Nest重新合併，希望更有效益並深化結合軟硬體服務，但這項合併卻造成亞馬遜與Google再度交鋒、劍拔弩張，恐逐漸走向勢不兩立的局面。

至於蘋果HomePod錯過2017年聖誕購物季，於2018年2月上市，定價349美元遠高於競爭對手基礎機種，雖然HomePod在音質及音樂方面的智慧功能表現優於競爭對手產品，但Siri於其他方面的智慧應用卻差強人意。

其他廠商動向方面，三星（Samsung）、美國有線電視龍頭Comcast等也對智慧家庭市場志在必得。另外，電力公司以智慧能源打入家庭也多有所聞，市場競爭即將進入戰國時代。

 

關鍵字智慧家庭smart home亞馬遜google蘋果homepod
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