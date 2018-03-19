影／小狗被綁汪汪叫　警好心幫忙反查獲吸毒女竊案

中壢分局中壢派出所員警昨(18)日傍晚，騎車巡邏至中壢中正公園旁時，因為看見一隻被尼龍繩綁住的小狗，上前解救卻意外偵破一起機車竊盜案。查獲劉姓以及馬姓兩名女嫌，並起出1支一級毒品注射針頭，全案訊後依竊盜、毒品罪嫌移送偵辦。

中壢分局中壢派出所巡佐曾恩琦與警員林志達，於18日早上11時在中壢區中美路95號對面(中壢中正公園前)巡邏，發現1隻小狗在機車上不停吠叫，上前查看後發現小狗被尼龍繩勒住脖子導致呼吸困難，旁邊也沒有狗主人在場，於是警員上前「為狗解困」，將繩子鬆開後並牽到旁邊大樹下。警員並拿出尋車神器「m-police」行動電腦，掃瞄車牌後竟跳出失竊車輛資訊(李姓被害人於107年1月31日向內壢派出所報案機車失竊)。員警見機不可失，便立即編排便服警力在周邊埋伏。