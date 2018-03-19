影／小狗被綁汪汪叫　警好心幫忙反查獲吸毒女竊案

中壢分局中壢派出所員警昨(18)日傍晚，騎車巡邏至中壢中正公園旁時，因為看見一隻被尼龍繩綁住的小狗，上前解救卻意外偵破一起機車竊盜案。查獲劉姓以及馬姓兩名女嫌，並起出1支一級毒品注射針頭，全案訊後依竊盜、毒品罪嫌移送偵辦。
中壢分局中壢派出所巡佐曾恩琦與警員林志達，於18日早上11時在中壢區中美路95號對面(中壢中正公園前)巡邏，發現1隻小狗在機車上不停吠叫，上前查看後發現小狗被尼龍繩勒住脖子導致呼吸困難，旁邊也沒有狗主人在場，於是警員上前「為狗解困」，將繩子鬆開後並牽到旁邊大樹下。警員並拿出尋車神器「m-police」行動電腦，掃瞄車牌後竟跳出失竊車輛資訊(李姓被害人於107年1月31日向內壢派出所報案機車失竊)。員警見機不可失，便立即編排便服警力在周邊埋伏。
經埋伏約7個小時後，在傍晚18時5分劉女(女、68年次、無業、毒品前科)及其朋友馬女(女、64年次、無業、毒品前科)，持自備鑰匙欲騎乘贓車離去時，當場遭埋伏警力衝上前逮捕，並在劉嫌自己交出一級毒品海洛因針頭一支，劉嫌還說:「我只有筆1支而已，都沒有其他的毒品了」，由於劉嫌的尿液呈一級毒品陽性反應，全案訊後將劉嫌依竊盜、毒品罪嫌；馬嫌則依竊盜罪嫌（共同使用失竊車輛）移送地檢署偵辦。
劉嫌到案後供稱，機車和機車鑰匙是柯姓朋友交給他無償使用的，大約17歲沒有聯絡方式，不是自己偷的，願提供柯女常出沒的地點供警方追查，希望可以還自己一個清白。毒品則是一位叫作「山哥」的男子於3月3日在中壢中正公園交付保管，自己從來沒有用過，也非金錢購買。馬嫌到案則供稱，自己是乘客完全不知情，毒品不是她的也沒在吸毒，會將狗綁在機車上是因為要去吃飯不能帶狗，所以想說把狗綁在機車旁邊，沒想到愛狗汪汪叫，吸引警方來查案。警方訊後將這兩位竊盜2人組移送法辦，愛狗則通知劉女的友人前來領取，讓「牠」有個溫暖的去處。