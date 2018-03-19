可能接促轉會主委？　顧立雄：沒有這樣的規畫

立法院已三讀通過「促進轉型正義條例」，但促進轉型正義委員會至今仍未成立，傳出主要是規定太嚴苛，加上僅為任務型機關，發展性受限，讓促轉會委員人才難覓，不過，金管會主委顧立雄今（19）日在立法院財委會被問到是否可能接促轉會主委？有沒有被徵詢過？顧立雄先表示，沒辦法問答這問題，之後才回應「沒有，沒有這樣的規畫。」
根據促轉條例規定，行政院下設促轉會，為二級獨立機關，促轉會置委員9人，正副主委及其他委員3人為專任，其餘4人兼任，同一政黨人數不得逾3人，由行政院長提名、立法院同意後任命。不過，傳由於促轉會為任務型機關，規定才嚴苛，加上發展性有限，人才難覓。
時代力量立委徐永明今日在財委會上則詢問曾任不當黨產處理委員會主委、現任金管會主委顧立雄是否可能接促轉會主委？顧立雄先回應「沒辦法回答這問題」。徐永明進一步追問有沒有問過你？你有沒有意願？顧立雄才表示，「沒有，沒有這樣的規畫」。
立委除了詢問顧立雄有無意願擔任促轉會主委之外，國民黨立委盧秀燕也問顧立雄是否贊成新台幣改版？改版要花500億元會不會覺得可惜？不如把這預算拿來推動行動支付，對此，顧立雄表示，新台幣是否改版是中央銀行的職責，而且據他了解，不是所有圖象會被促轉會認定有威權象徵。
至於新台幣改版是否要花500億元？顧立雄說，「我也不知道，況且行動支付的推動，要有很多政策工具，主要是要改變民眾消費習慣。」