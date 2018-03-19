可能接促轉會主委？　顧立雄：沒有這樣的規畫

立法院已三讀通過「促進轉型正義條例」，但促進轉型正義委員會至今仍未成立，傳出主要是規定太嚴苛，加上僅為任務型機關，發展性受限，讓促轉會委員人才難覓，不過，金管會主委顧立雄今（19）日在立法院財委會被問到是否可能接促轉會主委？有沒有被徵詢過？顧立雄先表示，沒辦法問答這問題，之後才回應「沒有，沒有這樣的規畫。」

根據促轉條例規定，行政院下設促轉會，為二級獨立機關，促轉會置委員9人，正副主委及其他委員3人為專任，其餘4人兼任，同一政黨人數不得逾3人，由行政院長提名、立法院同意後任命。不過，傳由於促轉會為任務型機關，規定才嚴苛，加上發展性有限，人才難覓。