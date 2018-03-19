習近平對台工作小組布局完成　陳明通：期待兩岸合作共榮

「兩岸通」陳明通今（19）日正式回鍋陸委會，中國大陸預計也將在今天宣布國台辦人事，預計由劉結一接下國台辦主任一職。大陸國家主席習近平第 2 個 5 年任期中，對台工作小組從汪洋、王毅、楊潔篪均已到位。對此，陳明通僅以「沒什麼評論」簡短帶過。

大陸全國人大 19 日將決定國務院副總理、國務委員及各部委人選，如無意外，國台辦第一副主任劉結一將接棒國台辦主任，主管兩岸事務部門的劉結一和陳明通若同日上任，也將創下兩岸交流 30 年來首例。

陳明通說，陸委會一向對大陸的人事布局「沒什麼評論」，不過期待對岸新的人事能與我方一起合作，促進兩岸和平、台海安全，增進共存共榮的願景。