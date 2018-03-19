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政治

習近平對台工作小組布局完成　陳明通：期待兩岸合作共榮

記者林仕祥／台北報導2018/03/19 11:27
▲陸委會新任主委陳明通表示，對大陸的人事布局「沒什麼評論」，不過期待對岸新的人事，能與我方一起合作，促進兩岸和平、台海安全，增進共存共榮的願景。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.19）
▲陸委會新任主委陳明通表示，對大陸的人事布局「沒什麼評論」，不過期待對岸新的人事，能與我方一起合作，促進兩岸和平、台海安全，增進共存共榮的願景。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.19）

「兩岸通」陳明通今（19）日正式回鍋陸委會，中國大陸預計也將在今天宣布國台辦人事，預計由劉結一接下國台辦主任一職。大陸國家主席習近平第 2 個 5 年任期中，對台工作小組從汪洋、王毅、楊潔篪均已到位。對此，陳明通僅以「沒什麼評論」簡短帶過。

大陸全國人大 19 日將決定國務院副總理、國務委員及各部委人選，如無意外，國台辦第一副主任劉結一將接棒國台辦主任，主管兩岸事務部門的劉結一和陳明通若同日上任，也將創下兩岸交流 30 年來首例。

陳明通說，陸委會一向對大陸的人事布局「沒什麼評論」，不過期待對岸新的人事能與我方一起合作，促進兩岸和平、台海安全，增進共存共榮的願景。

而大陸上月底發布的 31 項對台措施，也將成為陳明通上任後，首先面對的巨大挑戰。明、後兩天，陳明通也將前往立法院院會、內政委員會業務報告並備詢。陳明通在交接典禮結束後表示，在行政院的指示下，陸委會將成立一個「長期性專案小組」，定期蒐集大陸對台 31 項措施施行情況、對岸的反應等情資，並向行政院、總統府和全體國人報告，「這是我們主要的職責」。

此外，近日美國總統川普正式簽署「台灣旅行法」，有輿論質疑，這將讓台灣成為美國的棋子，讓大陸加快解決台灣問題。陳明通回應，美國通過「台灣旅行法」，只是說明美方對台灣長期以來民主化以及民主結果的支持，陸委會的重責大任，就是促進台海穩定，「讓士農工商，各行各業，都能夠安居樂業，大家賺大錢」。

關鍵字陸委會陳明通劉結一台灣旅行法對台31項措施國台辦
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