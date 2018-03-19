NBA／戴維斯砍34分橫掃塞爾提克　鵜鶘升上第六

鵜鶘雙塔之一的「表弟」DeMarcus Cousins繼續缺陣，但好消息是，防守悍將Solomon Hill終於在休戰約7個月之久後復出，今天僅小試身手，出賽9分鐘貢獻1助攻。

鵜鶘今(19)日主場迎戰塞爾提克，鵜鶘一哥Anthony Davis再度主宰比賽，繳出34分11籃板3助攻的優秀成績單，幫助球隊以108:89輕取綠衫軍，也創鵜鶘本季最低失分，排名也上升到西區第6，不過僅差第8的灰狼0.5場勝差仍舊要當心。

塞爾提克同樣遭受聯盟傷兵潮影響，在一哥Kyrie Irving持續因傷缺席的情況下，今日以菜鳥探花Jayson Tatum攻下23分5籃板為最佳，Terry Rozier和 Greg Monroe分別挹注13及12分。

對於 Irving恢復的情況，塞爾提克主帥Brad Stevens透露，「他越來越好但就是沒到百分百，今天本來有想讓他上場，但昨天感覺不好，在他完全康復前他會一直缺席。」

而開幕戰就受傷的Gordon Hayward， Stevens表示，「這一個月半月前遇到一些小挫折，導致要花費比他預期的更長的時間來調整，不過沒甚麼長期影響，就是一點小挫折。」Hayward 也在自己的Instagram放上復健影片，顯示正在積極復健中。