NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈聯結車駕駛教育　警方宣導防禦駕駛娃娃機商補貨　員警抓到「小惡魔」理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
運動

NBA／戴維斯砍34分橫掃塞爾提克　鵜鶘升上第六

記者鍾東穎／綜合報導2018/03/19 11:21
▲Anthony Davis（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Davis（圖／美聯社／達志影像）

鵜鶘今(19)日主場迎戰塞爾提克，鵜鶘一哥Anthony Davis再度主宰比賽，繳出34分11籃板3助攻的優秀成績單，幫助球隊以108:89輕取綠衫軍，也創鵜鶘本季最低失分，排名也上升到西區第6，不過僅差第8的灰狼0.5場勝差仍舊要當心。

鵜鶘雙塔之一的「表弟」DeMarcus Cousins繼續缺陣，但好消息是，防守悍將Solomon Hill終於在休戰約7個月之久後復出，今天僅小試身手，出賽9分鐘貢獻1助攻。

塞爾提克同樣遭受聯盟傷兵潮影響，在一哥Kyrie Irving持續因傷缺席的情況下，今日以菜鳥探花Jayson Tatum攻下23分5籃板為最佳，Terry Rozier和 Greg Monroe分別挹注13及12分。

對於 Irving恢復的情況，塞爾提克主帥Brad Stevens透露，「他越來越好但就是沒到百分百，今天本來有想讓他上場，但昨天感覺不好，在他完全康復前他會一直缺席。」

而開幕戰就受傷的Gordon Hayward， Stevens表示，「這一個月半月前遇到一些小挫折，導致要花費比他預期的更長的時間來調整，不過沒甚麼長期影響，就是一點小挫折。」Hayward 也在自己的Instagram放上復健影片，顯示正在積極復健中。

關鍵字鵜鶘anthony davis塞爾提克
雙手暴扣帶隊反撲　羅斯夢回巔峰軟豆澄清沒誤會　都是雷槍想炒新書

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan