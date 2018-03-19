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網購貨到付款爭議多　消保處：4大物流業者均落實規定

記者彭夢竺／台北報導2018/03/19 11:30
▲為了處理消費者以「貨到付款」方式網購境外商品而衍生的消費爭議，消保處查核4大物流業者託運單，結果發現業者都有落實「運輸業管理規則」第118條規定。（圖／NOWnews資料照）
▲為了處理消費者以「貨到付款」方式網購境外商品而衍生的消費爭議，消保處查核4大物流業者託運單，結果發現業者都有落實「運輸業管理規則」第118條規定。（圖／NOWnews資料照）

網路購物問題多，為了處理消費者以「貨到付款」方式網購境外商品而衍生的消費爭議，行政院消保處指派消保官會同公路總局，至國內4大業者實地查核29件託運單，結果發現業者都有落實「運輸業管理規則」第118條規定，正確記載託運人相關資料，並協助消費者處理相關爭議。

根據消保處統計，2017年消費者經由社群網站（臉書及LINE）廣告，以「貨到付款」方式網購境外商品，因賣家位於境外而無法有效處理的消費爭議案，共計有986件，為此消保處召開多次會議，要求主管機關公路總局督促國內運輸業者，落實「運輸業管理規則」第118條規定，正確記載託運人相關資料，包含姓名、詳細住址及電話，讓消費者能夠即時向託運人請求暫緩將款項支付境外業者，以減少損失。

消保處表示，他們也指派消保官會同公路總局到宅配通、統一速達、新竹物流，以及嘉里大榮的境外貨物處理場所進行實地查核，查核內容包括「貨物託運單有無依規定記載」及「運輸業有無協助處理消費爭議」，記載內容查核結果全部合格。

消保處呼籲，消費者在網路上購買境外商品時，應慎選賣家，選擇有信譽的賣家，跨境爭議案件實務上處理不易，並注意廣告內容，商品售價異常低廉，無法確認賣家身分，商品品質與規格不明確時要特別留意。

消保處也建議，消費者可考慮選擇以第三方支付方式付款的賣家，若是發生爭議時，應立即向託運人及運輸業者反映及申訴，讓業者掌握時效，協助處理或暫緩付款給境外公司。

關鍵字行政院消保處網購貨到付款第三方支付宅配物流
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