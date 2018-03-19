網購貨到付款爭議多　消保處：4大物流業者均落實規定

網路購物問題多，為了處理消費者以「貨到付款」方式網購境外商品而衍生的消費爭議，行政院消保處指派消保官會同公路總局，至國內4大業者實地查核29件託運單，結果發現業者都有落實「運輸業管理規則」第118條規定，正確記載託運人相關資料，並協助消費者處理相關爭議。

根據消保處統計，2017年消費者經由社群網站（臉書及LINE）廣告，以「貨到付款」方式網購境外商品，因賣家位於境外而無法有效處理的消費爭議案，共計有986件，為此消保處召開多次會議，要求主管機關公路總局督促國內運輸業者，落實「運輸業管理規則」第118條規定，正確記載託運人相關資料，包含姓名、詳細住址及電話，讓消費者能夠即時向託運人請求暫緩將款項支付境外業者，以減少損失。