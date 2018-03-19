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中市警不分日夜掃蕩酒駕　連3天取締75件

記者鄧力軍／台中報導2018/03/19 12:29
▲台中市警察局連續三天取締酒駕大執法，共取締75件，有效降低車禍傷亡。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.19)
▲台中市警察局連續三天取締酒駕大執法，共取締75件，有效降低車禍傷亡。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.19)

臺中市政府警察局雷厲風行取締酒駕， 105年取締1萬4,277件、106年取締1萬3,037件，取締件數皆為六都第一。107年1-2月取締酒駕件數有2,014件，較去年同期1,991件，增加23件(+1.16%)。今（107）年迄今本局已執行5次連續3天日間酒駕大執法「嚴打酒駕」，顯示台中警方對於酒駕案件強力取締及依法嚴辦的堅定決心。

鑒於酒駕肇事案件發生之時段，多發生於飲酒娛樂場所營業結束之凌晨時段，因道路上車輛少，車速過快，往往造成嚴重的傷亡。為此台中市警局特別規畫連續三天於深夜時段(0-6時)展開酒駕大執法，針對本市KTV、酒店、餐飲店等娛樂及易飲酒處所周遭道路執行路檢攔查來往人車。

18日凌晨警方在五權西路與大墩路口執行路檢勤務時發現一名女子，疑似規避路檢停於路口轉角處，警方上前要求酒測，女子不斷拖延時間拒絕配合，最後警方依法開出拒測9萬元罰單、吊銷駕照並現場移置保管車輛。


▲18日凌晨一名女子酒駕拒測，遭警方開出拒測9萬元罰單、吊銷駕照並現場移置保管車輛（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.19)

經統計台中市警局連續3日專案勤務共取締75件，其中依公共危險罪移送39人。未來將不定期於周末假日針對深夜之離峰時段規劃勤務加強取締。

酒駕大執法大幅減少酒駕車禍的傷亡人數：105年酒駕肇事791件、傷亡1,004人，106年降至609件、傷亡748人，較105年減少182件(-23%)、256人(-25.5%)；107年迄今酒駕肇事81件、受傷103人，與去年同期133件、受傷166人比較，減少52件(-39.1%)、63人(-37.9%)。酒駕肇事降低之幅度也是六都中最顯著的。

關鍵字交通大執法酒駕
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