大老出手護深澳電廠？柯建銘在立院杯葛環團發言

陳宜民今質詢環保署署長李應元時指出，新北市長朱立倫已經宣布兩年要減少一座燃煤電廠的排放量，過去也宣布不發生媒許可，除非民進黨年底地方選舉勝選，不然也沒用，「你們覺得新北市長選舉會贏嗎？」

立法院衛環委員會今(19)日進行深澳火力發電廠擴建環評專案報告，國民黨立委在質詢時請台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃列席發表環團的看法與意見，不過當葉光芃在發言時，民進黨總召柯建民直接站在台前杯葛，質疑葉光芃不該發言，陳宜民則反駁是用他質詢的時間發言，現場吵成一團。

對此，李應元回應，他就任到現在，每一場環評會議都公開透明，是我國政府值得驕傲的，他會守住環保立場，無關政治立場。超超臨界的燃煤電廠，已經接近天然氣標準。

陳宜民則問甚麼是超超臨界所使用的「乾淨的煤」？他質疑台灣是有乾淨的能源，但絕對沒有「乾淨的煤」，且技術在日本還在發展中，還沒發展出來超超臨界的技術照樣會有汙染。

陳宜民順勢邀請葉光芃列席發表環團的看法與意見，葉光芃強調，2018 全球都在減碳，台灣卻還要擴建燃煤電廠，這是台灣之恥，不僅會影響母嬰、破壞生態，去年李應元參加氣候變遷會議，認為全世界不要忘記台灣，要分享台灣經驗，「今年若還要再去，要分享甚麼經驗？」

葉光芃進一步說明，專案小組的委員，贊成的八票中，真正學者專家僅有三票，其他都是政府的投票部隊，署長背後是否有不得不投票的困難，如果衛福部棄權、若農委會棄權，那麼不會有這樣的結果；他認為衛福部應該站出來捍衛國人健康，結果衛福部沒反應。

葉光芃發言時，柯建民與民進黨立委陳瑩站出來杯葛，認為葉光芃不該發言，企圖讓葉光芃無法發言，不過陳宜民隨即發表意見，指葉光芃是用他質詢的時間，現場吵成一團。