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台幣改版要聽促轉會指示？央行提5點說明　重申依法行政

記者顏真真／台北報導2018/03/19 12:11
▲談新台幣改版，中央銀行總裁楊金龍表示，若圖案涉及威權象徵就依法行政。（圖／記者顏真真攝 , 2018.3.15）
▲談新台幣改版，中央銀行總裁楊金龍表示，若圖案涉及威權象徵就依法行政。（圖／記者顏真真攝 , 2018.3.15）

新台幣是否改版引發外界關注，尤其中央銀行總裁楊金龍上周在立法院財委會表示，一切依法行政，視促轉會決議，市場因此質詢央行竟然要聽促轉會指示。對此，央行今（19）日再次提出5點說明，除強調前後兩位央行總裁的立場並無二致，也重申，法治國家「依法行政」是最根本的精神。

央行指出，去（2017）年3月2日央行前總裁彭淮南在立法院財委會接受立委質詢表示，新台幣改版得花6年、約500億元成本、目前版本防偽功能良好，並無改版的急迫性。

同時，去年12月5日「促進轉型正義條例」於立法院三讀通過後，央行經研議後應記者詢問在隔日即對外表示，未來「促進轉型正義委員會」如依法認定新台幣圖像涉有威權象徵，而有改版要求時，因中央銀行是行政機關，屆時會「依法行政」，此為央行的既定政策。

今年2月26日央行總裁楊金龍上任後，在3月15日立法院接受立法委員詢答及隔日新聞稿亦指出，目前新台幣民眾使用情形良好，偽鈔比率極低，加上考量新台幣改版的成本極高，實無改版的迫切性。不過，未來「促進轉型正義委員會」如依法認定新台幣圖像涉有威權象徵，而有改版要求時，因中央銀行是行政機關，屆時將依法行政。

央行強調，從上述對立法委員或媒體的回應，央行前後兩位總裁的立場並無二致，而且促進轉型正義條例是立法院三讀通過、總統公布的法律，中央銀行為政府機關，雖有獨立性的特質，但仍不能自外於政府的體制，對於其他政府機關依法律職權所為的事項，除法令有排除適用的規定外，只能一體遵行，此為法治國家「依法行政」最根本的精神。

關鍵字新台幣改版彭淮南楊金龍央行總裁促進轉型正義委員會中央銀行
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