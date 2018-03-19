台幣改版要聽促轉會指示？央行提5點說明　重申依法行政

新台幣是否改版引發外界關注，尤其中央銀行總裁楊金龍上周在立法院財委會表示，一切依法行政，視促轉會決議，市場因此質詢央行竟然要聽促轉會指示。對此，央行今（19）日再次提出5點說明，除強調前後兩位央行總裁的立場並無二致，也重申，法治國家「依法行政」是最根本的精神。

央行指出，去（2017）年3月2日央行前總裁彭淮南在立法院財委會接受立委質詢表示，新台幣改版得花6年、約500億元成本、目前版本防偽功能良好，並無改版的急迫性。

同時，去年12月5日「促進轉型正義條例」於立法院三讀通過後，央行經研議後應記者詢問在隔日即對外表示，未來「促進轉型正義委員會」如依法認定新台幣圖像涉有威權象徵，而有改版要求時，因中央銀行是行政機關，屆時會「依法行政」，此為央行的既定政策。