「補貨」變「捕獲」　娃娃機商遭員警抓到「小惡魔」

日前臺中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐蔡明佳、警員謝昊哲凌晨巡邏時，在南屯區忠勇路與七星北街口發現一輛左轉彎汽車沒打方向燈，趨前攔查，當駕駛男子打開車門準備下車時，蔡員眼尖發現駕駛座車門置物箱內有兩包「小惡魔」毒咖啡包，員警當場詢問男子確定為毒咖啡包後，將其帶回派出所偵辦。

駕駛人賴姓男子(28歲)表示他所經營擺設的夾娃娃機台內已無娃娃商品，急忙要前往補貨，才會轉彎時未注意打方向燈，惟員警與賴男交談中，聞到車內飄出奇怪的味道，因此請他下車受檢，賴男一開門，蔡員眼尖發現駕駛車門置物箱內放有兩包小惡魔圖案毒咖啡包(2包共25公克)，員警試探性詢問是何物，賴男起初表示只是一般咖啡包，蔡員再向賴男說：「我內行的，你確定這只是咖啡包嗎?」賴男才心虛坦白內裝愷他命。