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告別式的毛巾　是往生者的最後回禮

保庇2018/03/19 11:46
告別式的毛巾　是往生者的最後回禮（圖／保庇）
告別式的毛巾　是往生者的最後回禮（圖／保庇）

喪禮是一個人生命的最後舞台，在這裡，家屬與親朋好友向往生者做最後道別，透過各種儀式，送往生者最後一程，在台灣這塊土地上可說是再平常不過的事。而在喪禮結束後參加者大多會收到喪家給的毛巾，其實這有著重要意義。

毛巾。（圖／PIXABAY）
毛巾。（圖／PIXABAY）

生與死兩件大事在台灣社會中是非常被重視的，人重一出生開始就有剃頭、滿月、收涎、抓周等等習俗，而走向生命的最後關卡就是喪禮，可以說是最特殊卻也最隆重的禮俗，若要細分可以分成超過二十種的細項。

喪禮的過程大多是屬於喪家的私密性儀式，而告別式是少數具有公開性質的儀式，讓往生者的好友們向亡者做最後的告別。而在告別式結束後，依照台灣常見的習慣，喪家會致贈參加告別式的人一條毛巾。

有些人會對這條毛巾不知所措，到底該用或是不用，也不知道這條毛巾代表的意義究竟為何？而在請教幾位地方耆老後，得到了以下的答案。

首先，毛巾的意義是往生者的「回禮」，因為我們去參加告別式通常都會給喪家奠儀，也就是俗稱的白包。台灣是個充滿人情世故的地方，既然往生者與其家屬收下了白包，對參加者也須有所回禮，所以才有告別式給「毛巾」的習慣。而「毛巾」只是台灣地區較常準備的回禮，依據各地習俗不同，並沒有嚴格限定是否一定要給「毛巾」。

再者，是不是一定要收下這條「毛巾」？建議是能收下的話就不要拒絕，因為參加告別式有包白包，而收下回禮也代表雙方這輩子兩不相欠，雙方清清白白，到了下一世，一樣還是好朋友。

有些人會擔心收下代表回禮的物品會沾有穢氣，在此必須告訴各位，往生者在世時是你的長輩、好友，難道他一離世就變的不吉利、有穢氣了嗎？所以最好的方式當然是收下回禮，毛巾之類的物品可以用來清潔車輛、住家，如果真的有忌諱也可以不使用。但是千萬要記得，收下回禮是種禮貌，也是你對往生者與家屬的尊重。

近來因為喪禮外在形式的改變，許多禮儀中代表的意義越來越少人了解，但其所象徵的內涵，卻也不可將其遺忘以及扭曲。在此，也向台灣所有從事生命服務業的從業人員表達敬意。

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關鍵字告別式喪禮毛巾
文昌梓潼帝君聖誕／為了前途...

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