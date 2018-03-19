籲美勿設貿易壁壘 IMF：貿易戰沒贏家

（中央社布宜諾斯艾利斯18日綜合外電報導）根據今天刊出的訪問，國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）警告美國不要設立貿易壁壘，還說貿易戰不會有贏家。

法新社報導，拉加德接受阿根廷「國家報」（LaNacion）訪問，回應針對美國總統川普決定對銷美鋼鋁課徵關稅的提問時說，「貿易戰沒有贏家」。

她說，過去10年來，貧窮國家和富裕國家的窮人因全球貿易激增而受惠，但也承認某些地區和產業受到損害。

拉加德說：「要彌補這類傷害，應該把創新和貿易產生的影響列入考量，但試圖減少貿易或設置額外的壁壘，並不會產生任何贏家。」