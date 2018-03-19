美45貿易協會警告 課中國關稅有害經濟

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）代表全美部分大型企業的美國45個貿易協會聯手去信敦促川普總統，不要對中國祭出關稅，並警告這對美國的經濟和消費者「損害特別嚴重」。

路透社報導，眾貿易協會今天在寄給川普的信中說，對中國可能課徵的關稅將使消費用品物價上漲、引發失業及金融市場低迷。

川普執政團隊據稱正在準備以關稅對付中國的資訊科技、電信業和日用品，試圖迫使北京當局改變他們的智財和投資行為。

貿易協會呼籲川普和貿易夥伴合作，促使中國修改政策。團體表示，雖然他們對中國的貿易方式存有重大疑慮，但美國單方祭出關稅只會把盟友推開，北京當局有所報復時，這些國家便會取代美國在中國的經濟地位。