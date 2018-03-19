文昌梓潼帝君聖誕／為了前途今天必須去抱神腿

文昌帝君又稱「梓潼帝君」、「文昌公」，文昌帝君的身份有幾種不同說法，有人認為祂過去是東晉的蜀王「張育」，也有人認為是五胡十六國時期的梓潼境主神「亞子」，也有人認為其實張育就是梓潼神「亞子」投胎轉世來的，後文昌帝君的形象就是這兩位合併而成的神明形象。

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）前一天才剛為土地公祝壽完，今天緊鑼密鼓又要提著蛋糕來向文昌帝君祝壽囉！農曆二月初三是文昌帝君聖誕，在這個日子所有考生們一定要把握好機會帶著供品到廟裡抱大腿，阿不不不，是帶著供品到廟裡祝壽！讓文昌帝君對你的印象加深，想忘也忘不了。

在梓潼七曲山有梓潼神亞子祠，傳說亞子姓張，又名「堊子」、「惡子」，在《太平寰宇記》曾記載張亞子顯靈的故事，姚萇曾在長安見過張亞子，張亞子當時對姚萇說：「九年後，君當入蜀，若至梓潼七曲山，希望您來找我。」，在《十六國春秋輯補·後秦錄》一書中也曾記載此故事，當時張亞子對姚萇說：「回秦地去罷！秦地無主，君主大概就是您罷！」，果不其然，姚萇到了秦地後建立後秦、登基稱帝，隨後更在秦地立祀「張相公廟」。

傳說張亞子誕生於四川越巂，四川學子每當要參加科舉考試時都會祭祀自己的家鄉神－張亞子，後到北宋時期，張亞子的靈驗使得其轉為保佑學子考試順利的人格神祇；到了南宋，張亞子保佑考試順利的神蹟傳到其他地區，越來越多祈求科舉考試順利的學子轉而祭祀張亞子；梓潼神信仰因和掌管文運的文昌星信仰雷同，因此梓潼神又被稱為「文昌神」、「文昌帝君」、「文昌梓潼帝君」。

梓潼神張亞子的信仰到了唐朝已經相當興盛，唐玄宗曾在七曲山夢到張亞子託夢，說玄宗將做太上皇，果不其然，不久後肅宗自行即位；玄宗因此更舉辦隆重祭典祭祀張亞子，更追封其為「左丞相」。唐朝的皇帝對張亞子信仰的推崇使得梓潼神信仰更遠播全國各地，也確立了其成為全國性神祇的地位。

祭拜文昌帝君重點供品要準備好，芹菜代表「勤奮」、蔥代表「聰明」、蒜代表「計算」、蘿蔔代表「好彩頭」、竹筍代表「順利」、發糕和粽子一起拜代表「高中」、包子和粽子代表「包中」，今天要到廟裡去抱大腿的各位，供品可要細心準備喔！

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