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中央社

對台31項措施 逾3成上班族動心想西進

中央社2018/03/19 12:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北19日電）據1111人力銀行調查，中國大陸祭出對台31項措施後，31.3%上班族確實增加赴大陸工作意願，主因語言門檻低、兩岸距離與文化接近、認為未來世界舞台在中國大陸，以及受國民待遇吸引。

不過，調查也指出，有24%受訪者不受影響，不打算赴對岸工作。

1111人力銀行今天公布「上班族海外工作意願調查」，調查指出，近9成上班族有意前往海外發展或曾經有海外工作經驗，包含60.9%想要赴海外工作、21.1%曾經有海外工作經驗但已回台，以及7.5%正在海外工作；不過也有10.5%受訪者對於赴海外工作「完全不考慮」。

至於上班族前往海外發展的原因，主要著眼於「薪資條件好」（71.6%）、「累積職場經驗」（25.5%），以及「看好當地產業發展」（23.6%）。青睞的國家則以「中國大陸與香港」、「越南」、「新加坡」、「美/加」及「泰國」居多。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華指出，隨著產業全球化，越來越多企業走向國際市場，具備「跨國移動力」人才成為勝出關鍵，當企業主開出優於國內的薪資條件時，自然能吸引菁英走向世界舞台。

此外，中國大陸與國內市場連動性高、業務往來緊密，語言及文化相對接近，在可及性的前提下，成為人才出走的首選。而美/加則因為發展成熟，薪資條件遠高出台灣水準，更不乏在移民或定居的考量下，選擇前往工作。

而日前中國大陸祭出對台31措施，究竟是否影響國人赴中國大陸工作意願？根據1111人力銀行調查，有高達44.7%上班族本來就有意願西進，有31.3%是因為對岸釋出利多而增強意願，或改變心意赴中國大陸；但也有24%不受影響，也不打算赴對岸工作。

李大華分析，面對日益激烈的跨國人才競爭，全球移動力已成為勝負關鍵，如何讓優秀人才走進台灣，亦是目前政府施政重心，「留才攬才」已是急待解決的國安危機。

為了解上班族赴海外工作意願，1111人力銀行設計「海外工作意願調查」，調查時間為3月1日到3月16日，針對資料庫中求職會員，以EMAIL方式隨機抽樣、寄送問卷，有效樣本數為1019份，信心水準95%，誤差值正負3.07百分點。(編輯：陳永昌)1070319

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