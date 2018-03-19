核四2838億成本 經長：初算每度認列不到1角

沈榮津會前受訪表示，目前正在請台電及國營事業委員會研究並提報核四建置成本認列方式，如果分為20、30或40年認列，每度電費大約僅會增加幾分錢，甚至還不到1角，會將影響降到最低。

核四廠內1744束核燃料將於6月起，陸續運回美國原廠「異地封存」，台電將積極尋求買主，確定不再運回台灣，核四正式走入歷史，高達2838億元建廠經費應如何處理？外界憂心，最壞的情況，是未來電價每半年漲3%。

（中央社記者廖禹揚台北19日電）經濟部長沈榮津今天表示，核四高達新台幣2838億元建廠經費，如果分為20、30或40年認列，每度電費大約僅會增加不到1角，會將影響降到最低。

他並強調，調整電價是秉持穩定物價、照顧民生、節電等3個原則，目前台灣電價是亞洲最低，許多學者都表示不調整電價不能達到節電效果。台灣98%能源依賴進口，因此3原則應要取得平衡點；4月電價調漲3%後，10月電價調整仍要考量國際燃料原料價格，計算過後才能討論電價問題。

至於核二廠2號機是否會在4月上線，沈榮津說，必須視供電及空污狀況而定，目前台電預估短期備轉容量率約5%至6%，沒有缺電狀況。

行政院原子能委員會15日至立法院教育及文化委員會進行「核二廠2號機大修機組再運轉之安全管制」專案報告，並表示再轉程序已經完備，但因核二2號機已有600多天停機，會再到現場視察，之後才會給台電決定准駁的正式公文。

核二廠2號機再轉案引發對非核家園政策跳票的質疑，沈榮津先前重申未跳票，核一二三廠將如期除役，核四不運轉。台電並規劃將分3階段處理核四廠燃料棒，預計2020年底前全數運出。（編輯：林孟汝）1070319