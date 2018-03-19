大成今年蛋品產量估增2成到3成

（中央社記者韓婷婷台北19日電）雞肉大廠積極搶進蛋品市場，大成長城目前已有3座蛋廠，今年將斥資新台幣數億元興建旗鑑廠，建購一條龍垂直整合蛋品廠，預計將推升今年整體蛋品產銷量增加20%到30%。

政府明後年將全面推動洗選蛋，目前全台洗選蛋比例約30%到40%，蛋品食安事件讓消費者更重視高品質的雞蛋。包括大成及卜蜂兩大飼料及肉雞廠均積極搶進蛋品市場，建構一條龍產業鏈。

大成表示，大成的蛋雞飼料市場占有率超過3成，近幾年積極做垂直整合，是台灣第一家從飼料源頭進行控管的蛋品公司，從飼料營養全方位監控、雞場飼養管理、蛋雞固定檢疫、定期抽驗雞蛋品質及出貨成品檢驗，配合專業冷鏈物流，直至末端客戶驗收交貨一貫化作業的大型優質供應者。