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中央社

大成今年蛋品產量估增2成到3成

中央社2018/03/19 11:35
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北19日電）雞肉大廠積極搶進蛋品市場，大成長城目前已有3座蛋廠，今年將斥資新台幣數億元興建旗鑑廠，建購一條龍垂直整合蛋品廠，預計將推升今年整體蛋品產銷量增加20%到30%。

政府明後年將全面推動洗選蛋，目前全台洗選蛋比例約30%到40%，蛋品食安事件讓消費者更重視高品質的雞蛋。包括大成及卜蜂兩大飼料及肉雞廠均積極搶進蛋品市場，建構一條龍產業鏈。

大成表示，大成的蛋雞飼料市場占有率超過3成，近幾年積極做垂直整合，是台灣第一家從飼料源頭進行控管的蛋品公司，從飼料營養全方位監控、雞場飼養管理、蛋雞固定檢疫、定期抽驗雞蛋品質及出貨成品檢驗，配合專業冷鏈物流，直至末端客戶驗收交貨一貫化作業的大型優質供應者。

目前大成旗下在嘉義有三座蛋廠，洗選場也有三座，規劃將在彰化購地自建旗艦級的洗選蛋廠，替換其中一個較小較舊的洗選蛋廠，預計下半年開始動工，工期預估2年。

台灣一天雞蛋需求約11萬箱，約2000萬顆至2200顆雞蛋進入市場，洗選蛋占總市場規模5成，盒裝蛋約占3成左右，大成看好未來洗選蛋將成市場主流，目前大成盒裝蛋市占率不到5%，未來有不小成長空間。

展望第1季，由於農曆春節旺季，大成對今年第1季營運表現審慎樂觀看待，未來隨著飼料原物料成本上揚，將逐步反映成本。(編輯：陳永昌)1070319

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