台股力守11000點 開低走高盤中翻紅

（中央社記者韓婷婷台北19日電）台股今天早盤在亞股普遍走跌下，以平低盤開出，不過11000點的支撐力道驚人，指數盤中由黑翻紅，重回5日線11044點，矽晶圓族群是盤面主流。

截至11時，加權股價指數上漲21.62點、為11049.32點、成交值新台幣643億元，中美晶亮燈漲停、報108.5元，合晶、環球晶等矽晶圓族群全面上攻，抵銷台積電大立光等電子權值股的回檔壓力。

分析師表示，台股在11000點的支撐力道強勁，尤其是中小型電子股更是表現凸出，櫃買指數今天最高點已達155.70點，距離前波高點155.74點僅一步之遙，隨時有可能率先創下新高。