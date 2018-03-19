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中央社

同欣電後市看多 3外資喊進

中央社2018/03/19 10:47
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北19日電）陶瓷基板廠同欣電將受惠於3D感測等成長契機，歐系、亞系及美系外資等3家外資紛紛看多給予「買進」或「加碼」評等，目標價新台幣150元起跳、最高上看162元。

歐系外資出具研究報告分析，同欣電將受惠於光通訊基礎設施升級、5G基地台建置、用於臉部辨識及擴增實境（AR）的3D感測滲透率攀升、車用LED頭燈及影像感測器滲透率提高、低軌道衛星通訊用的射頻模組增加等趨勢，後市可期，預估2018年到2020年每股盈餘（EPS）年複合成長率達19%，維持同欣電「買進」評等，目標價從145元調高到162元。

亞系外資表示，同欣電管理階層雖看淡今年第1季營運，仍看好4大產品線今年成長契機；亞系外資預估3D感測晶圓重組（RW）訂單將貢獻同欣電今明年營收13%、16%，加上用於3D感測的氮化鋁（AIN）陶瓷基板將貢獻今明年營收5%、12%，重申「買進」評等及目標價160元。

美系外資認為，同欣電屬於智慧型手機3D感測滲透率攀升的受惠概念股，在蘋果（Apple）及Android手機市占都持續增加，有助改善產品組合，預期今年淨利將年增43%，並看好長期將受惠於5G及自駕車商機，維持「加碼」評等和目標價150元。(編輯：陳永昌)1070319

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