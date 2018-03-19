同欣電後市看多 3外資喊進

（中央社記者吳家豪台北19日電）陶瓷基板廠同欣電將受惠於3D感測等成長契機，歐系、亞系及美系外資等3家外資紛紛看多給予「買進」或「加碼」評等，目標價新台幣150元起跳、最高上看162元。

歐系外資出具研究報告分析，同欣電將受惠於光通訊基礎設施升級、5G基地台建置、用於臉部辨識及擴增實境（AR）的3D感測滲透率攀升、車用LED頭燈及影像感測器滲透率提高、低軌道衛星通訊用的射頻模組增加等趨勢，後市可期，預估2018年到2020年每股盈餘（EPS）年複合成長率達19%，維持同欣電「買進」評等，目標價從145元調高到162元。