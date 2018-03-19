投資人套現過年 境外基金2月規模縮水

（中央社記者田裕斌台北19日電）境外基金規模在連續5個月創下歷史新高後，2月出現縮水，投信分析，主要是2月適逢農曆新年，部分投資人因長假效應傾向套現過年。

根據投信投顧公會統計，2月境外基金規模回落至新台幣3.44兆元，較1月縮減2.15%，是2016年11月以來首度單月規模負成長，整體規模水準仍為史上第4高，並已連續第24個月持穩在3兆元之上。

摩根投信副總經理林雅慧指出，除了貨幣型和一般債基金外，股債基金規模難得同步瘦身，尤其是資金大舉從股票型基金流出456億元，造成股票型基金規模月減3.47%，是造成2月整體基金規模縮水的主因，對照去年以來風險性資產屢創新高，也反映國人憂心春節長假期間國際間不確定性高較傾向獲利了結，而改採先行套現的態度。