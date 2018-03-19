美高關稅擋路 鋼鐵可能轉攻歐亞市場

（中央社記者韋樞台北19日電）美國對進口鋼鐵和鋁課重稅，受影響較大國家的鋼品去向為觀察重點。中鴻鋼鐵董事長韓義忠表示，估計今年至少新增千萬公噸以上鋼品輸往歐洲，若胃納有限可能回流亞洲。
雖然美國祭出課徵進口鋼鐵和鋁重稅，但鋼鐵市場人士認為美國以這項重稅為條件交換其他真正想要的利益；但從國際鋼鐵市場的供需來看，美國鋼鐵市場和其他地區的鋼鐵需求仍呈上升，整體國際鋼鐵需求會隨經濟復甦力道而成長。
韓義忠指出，鋼鐵價格在2015年底落底，過去兩年鋼鐵市場量價齊揚表現優異，今年雖然仍看好經濟和鋼品需求成長，但價格漲跌脈動卻不易掌握，主要是任何風吹草動都會造成鋼鐵價格波動，例如美國對進口鋼鐵課重稅一事無疑是鋼鐵市場的震撼彈。
韓義忠說，許多產鋼國認為，若是鋼品出口到美國被課重稅不利競爭時，有可能會改出口到歐洲市場，歐洲鋼鐵協會估計今年約新增1000多萬公噸鋼品進口；但若是歐洲的胃納量有限時，這些鋼品有可能再回流到亞洲，對價格的影響還要再密切觀察。
中鋼董事長翁朝棟仍認為今年鋼鐵市場審慎樂觀，包括國際貨幣基金(IMF) 1月上修全球經濟成長率至3.9%，且預期成長力道將延續至明年；歐元區的經濟展望正向與寬鬆貨幣政策方向不變，擴張力道超乎預期，帶動用鋼需求，熱軋鋼價格已超過每公噸710美元。
翁朝棟指出，世界鋼鐵協會(WSA)預測今年全球鋼鐵需求比去年還高；全球最大鋼廠Arcelor Mittal最新預測今年全球鋼鐵需求將成長1.5%以上；中國大陸鋼廠今年仍要達成3500萬公噸去產能目標，預計第2季鋼市仍有盤旋向上空間，並帶動國際鋼價上漲，目前來看鋼鐵市場不易見到不景氣的理由。（編輯：鄭雪文）1070319