美高關稅擋路 鋼鐵可能轉攻歐亞市場

（中央社記者韋樞台北19日電）美國對進口鋼鐵和鋁課重稅，受影響較大國家的鋼品去向為觀察重點。中鴻鋼鐵董事長韓義忠表示，估計今年至少新增千萬公噸以上鋼品輸往歐洲，若胃納有限可能回流亞洲。

雖然美國祭出課徵進口鋼鐵和鋁重稅，但鋼鐵市場人士認為美國以這項重稅為條件交換其他真正想要的利益；但從國際鋼鐵市場的供需來看，美國鋼鐵市場和其他地區的鋼鐵需求仍呈上升，整體國際鋼鐵需求會隨經濟復甦力道而成長。

韓義忠指出，鋼鐵價格在2015年底落底，過去兩年鋼鐵市場量價齊揚表現優異，今年雖然仍看好經濟和鋼品需求成長，但價格漲跌脈動卻不易掌握，主要是任何風吹草動都會造成鋼鐵價格波動，例如美國對進口鋼鐵課重稅一事無疑是鋼鐵市場的震撼彈。