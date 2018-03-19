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中央社

美升息在即 投顧：Fed若偏鴿派有利股市

中央社2018/03/19 08:14
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北2018年3月19日電）美國聯準會(Fed) 20、21日將召開聯邦公開市場委員會（FOMC），投資人多半已接受將升息的現實，但擔心升息步調太快，投顧表示，若會後釋出訊息偏鴿派，對股市較安定、有利。

美國聯準會20、21日召開聯邦公開市場委員會（FOMC），預計台灣時間22日凌晨公布利率決策，首次以Fed主席身分與會的鮑爾(Jerome Powell)將召開記者會，儘管市場預期，美國3月升息1碼（0.25個百分點）機率幾乎已達「百分之百」，但美國今年升息次數是如市場預期的3次，或提高為4次，以及投資市場對FOMC會後聲明、鮑爾的記者會發言逐句剖析、逐字推敲，都將對美國股市與台股帶來不同層次的影響。

華南投顧董事長儲祥生表示，這次會議有95%的機率會升息，恐推升美國公債殖利率，對股市帶來壓力，但由於市場已提前反應升息預期，進一步的觀察點則是投票的中位數，以推測今年是升息3次或4次，並從美股反映來看市場如何解讀，一般認為，3次升息的機率大，對美股走勢也相對有利。

元富投顧總經理劉坤錫認為，華爾街市場已預估9成以上會升息，換言之，「升息升定了」，而市場將關注會議內容對今年升息的看法，包括明示或暗示次數或速度。

他進一步說，假設仍然是3次，對整個股票市場而言，將偏向安定、不會造成衝擊，國際股市將能安然度過這個關卡，但若出現4次升息的訊息，市場則需要時間適應與消化，債市股市都會出現波動。

兆豐投顧指出，市場預期美國將升息，但會後訊息將有助市場解讀今年升息次數是3次還是4次；若市場的訊息沒有特別偏向鷹派，股市可望視為利空出盡，反之則整理震盪。

展望後續，劉坤錫指出，FOMC會議結果、川普對中國大陸貿易障礙的新主張，將是左右本週股市的兩大影響變數。而台股內資表現穩定，若這兩大變數沒有進一步惡化，預料指數將在11000點附近波動。

儲祥生直言，美股是「超級強勢股」，儘管投資大咖一再警示美股，包括升息或貿易上磨擦，但美股照樣上漲，2月下殺後，又反轉創波段新高，有資金「集中化」的趨勢，除了市場看好美國經濟成長外，技術面帶動「前仆後繼的熱錢湧進美國」才是關鍵。而台股則有望受惠美股強勢而繼續衝高，目前已是亞股中表現最強。

然而，儲祥生也指出，若如市場預期美國今年將3次升息，但美股卻下跌，則代表市場氛圍開始有預警意味，不得不開始留意。

觀察台股走勢，兆豐投顧表示，台股已接近1月高點，這波反彈的成交量未放量，加上外資態度顯得觀望，預料本週盤勢保守，不排除整理拉回。(編輯：趙蔚蘭)1070319

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