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中央社

台股力守11000點 有機會挑戰前高

中央社2018/03/19 07:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北19日電）台股16日在台灣50指數成分股調整因素影響下，指數力守11000點，加上美股維持高檔盤整，分析師認為，台股本週還有挑戰前波高點11270點的契機。

美股4大指數在16日收盤齊漲，道瓊工業指數上漲72.85點、漲幅0.29%、收在24946.51點，NASDAQ指數上漲0.25點、漲幅0.003%、收在7481.99點，S&P 500指數上漲4.68點、漲幅0.17%、收在2752.01點，費城半導體指數上漲0.47點、漲幅0.03%、收在1422.54點。

分析師表示，本週接連面對21日美國聯邦準備理事會(Fed)升息及22日台灣央行理監事會議，市場普遍認為美國將升息1碼(0.25個百分點)，至於央行這次凍漲的機率仍偏高，不過由於市場預期早已在市場發酵，若未有意外演出，不確定性可望消除。

分析師認為，台股週線連2紅，且守在11000點的相對高點之上，雖然小破5日線11036點，但無傷多頭架構，且中小型股為主的櫃買指數距離前高更近，顯示科技股依舊是盤面主流，尤其是具有題材的中小型電子股更值得注意。

歐股也是全面上漲，倫敦FTSE 100指數上漲0.34%、收在7164.14點，法蘭克福DAX 30指數上漲0.36%、收在12389.58點，巴黎CAC 40指數上漲0.29%、收在5282.75點。（編輯：鄭雪文）1070319

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