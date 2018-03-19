胡春華任中國副總理 分析：政治舞台縮小

（中央社記者張謙香港19日電）中國大陸國務院4名副總理今天出爐，據分析，多年前被視為「隔代接班人」的胡春華今後仍有可能擔任總理，但政治舞台縮小。

大陸全國人民代表大會上午投票表決國務院總理李克強的提名，通過韓正、孫春蘭、胡春華及劉鶴擔任副總理。

韓正是4名副總理之中，唯一的中共中央政治局常委，其餘3人是政治局委員；以排名看，韓正是第一副總理。

香港時事評論員劉斯路今天向中央社記者說，胡春華早年曾被視為大陸的「隔代接班人」，但如今僅能出任副總理。

他說，從年齡看，胡春華具有優勢，5年之後有可能升任總理，但他能否真的升任，恐怕還要看他今後的表現。