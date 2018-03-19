胡春華任中國副總理 分析：政治舞台縮小

（中央社記者張謙香港19日電）中國大陸國務院4名副總理今天出爐，據分析，多年前被視為「隔代接班人」的胡春華今後仍有可能擔任總理，但政治舞台縮小。
大陸全國人民代表大會上午投票表決國務院總理李克強的提名，通過韓正、孫春蘭、胡春華及劉鶴擔任副總理。
韓正是4名副總理之中，唯一的中共中央政治局常委，其餘3人是政治局委員；以排名看，韓正是第一副總理。
香港時事評論員劉斯路今天向中央社記者說，胡春華早年曾被視為大陸的「隔代接班人」，但如今僅能出任副總理。
他說，從年齡看，胡春華具有優勢，5年之後有可能升任總理，但他能否真的升任，恐怕還要看他今後的表現。
但從4名副總理的排名看，韓正將會處理「一帶一路」等重大戰略工作，劉鶴作為國家主席習近平的經濟智囊，大概處理金融財經。
胡春華排名第3，可能處理農業、衛生等事務，這些事務難以令人有突出表現。
54歲的胡春華出身共青團，一度被視為中共第6代接班人，但劉斯路說，從目前情況看，他認為胡春華已「不可能成為接班人」，總理還有希望。
劉斯路不看好胡春華的前景，原因之一是大陸方面傳出胡春華擔任中共廣東省委書記時過於低調，沒有表現，即使「打老虎」的工作都是由北京中央出手。
他並說，當前習近平十分重用軍工系人物，如中共黑龍江省委書記張慶偉和廣東省長馬興瑞等，未來這些人在習近平心中的份量更重要。
劉斯路認為，胡春華既「失去接班資格」，今後能否升任總理，恐怕還要取決於他與習近平的關係。
因此，未來胡春華的表現，以及與習近平的微妙關係，都會關係到他的政治前途。（編輯：馮昭）1070319