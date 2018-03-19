NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈聯結車駕駛教育　警方宣導防禦駕駛娃娃機商補貨　員警抓到「小惡魔」理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

王毅升任中國國務委員 兼任外交部長

中央社2018/03/19 11:12
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者邱國強北京19日電）中國第13屆全國人大第一次會議上午選舉國務委員，由魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志等5人依提名排序當選。其中，王毅同時留任外交部長，身兼二職。

魏鳳和為中共解放軍上將，出身第二炮兵系統，曾任解放軍副總參謀長、第二炮兵司令員及改制後的火箭軍司令員。現任中共中央軍委委員，排名居軍委副主席許其亮、張又俠之後，依例接任中國國防部長，並兼任國務委員。如今被選為國務委員，符合外界預期。

王勇出身國企體系，曾任中國國務院副秘書長、國家質檢總局局長、國資委主任，從政經歷集中在中央單位，是5名新任國務委員中唯一的連任者，目前並兼任國家減災委員會主任及國務院安全生產委員會副主任。

王毅出身中國外交系統，但在擔任外交部長前，曾於2008年6月至2013年3月擔任國台辦主任，因此是這5名新任國務委員中，最為台灣民眾所熟知的一人。由於在外交部長任內風評不俗，王毅先前即被廣泛看好升任國務委員並留任外交部長，如今果然符合外界預期。

肖捷是財經系統出身的專業官員，曾長期任職中國財政部，2016年11月出任財政部長。如今升任國務委員，象徵國務院自副總理至國務委員，均有一名財經專業人員，也代表本屆中國政府為因應潛在的金融風險，預先採取布局。

趙克志歷任貴州省長、貴州省委書記、河北省委書記，與現任全國人大常委會委員長栗戰書曾在貴州共事。2017年11月接任公安部長至今，並在今天的選舉中續任。由於公安部長依近年來慣例兼任國務委員，趙克志被選為國務委員也符合預期。（編輯：朱建陵）1070319

扁上台挺兒是否違規 邱太...MacBook出貨看佳 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan