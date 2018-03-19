韓正孫春蘭胡春華劉鶴 當選中國副總理

被歸為江派的韓正，長期在上海任職，更曾擔任長達近10年的上海市長，直到2012年11月才升任中共上海市委書記。2017年10月中共19屆一中全會，韓正晉升政治局排名第7的常委，旋即卸任上海市委書記，等待依例接任國務院排名第一的副總理至今。

這4名新當選者中，韓正以中共中央政治局常委身分當選國務院排名第一的副總理，完全符合預期。至於排名第2至4的孫春蘭、胡春華、劉鶴都是中共中央政治局委員，也符合長久以來慣例。

（中央社記者邱國強北京19日電）中國第13屆全國人大第一次會議今天上午選舉國務院副總理，由韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴當選，維持4名副總理的編制。原被外界看好的中共中央政治局委員楊潔篪則告落榜。

孫春蘭曾任中共天津市委書記，之後以政治局委員身分轉任中共中央統戰部長，接替落馬的前部長令計劃，直到2017年11月才卸任至今，但已連任政治局委員。因此，孫春蘭既是目前中共黨內職位最高的女性。擔任副總理後，也成為中國政府體系中職位最高的女性

胡春華是「60後」（1960至1969年出生者）的中共「團派」大將，一度是被預先指定的中共第6代領導人。但這一規劃被習近平於中共19大完全打破，胡春華甚至未能晉升政治局常委。在習近平大權獨攬下，胡春華出任國務院副總理，被認為是具「恩賜」性質的安排。

劉鶴是中共總書記習近平倚重的財經幕僚，過去5年一直為習近平出謀劃策，重要性被認為直逼、甚至超越國務院總理李克強。2月底，還沒就任副總理的劉鶴，更奉命前往美國溝通中美貿易摩擦，雖空手而回，但受習近平倚重的程度及未來的重要性，可見一斑。（編輯：馮昭）1070319