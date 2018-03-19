NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈「稀有透天厝」賣這價錢？網友瘋搶聯結車駕駛教育　警方宣導防禦駕駛理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

韓正孫春蘭胡春華劉鶴 當選中國副總理

中央社2018/03/19 10:37
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者邱國強北京19日電）中國第13屆全國人大第一次會議今天上午選舉國務院副總理，由韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴當選，維持4名副總理的編制。原被外界看好的中共中央政治局委員楊潔篪則告落榜。

這4名新當選者中，韓正以中共中央政治局常委身分當選國務院排名第一的副總理，完全符合預期。至於排名第2至4的孫春蘭、胡春華、劉鶴都是中共中央政治局委員，也符合長久以來慣例。

被歸為江派的韓正，長期在上海任職，更曾擔任長達近10年的上海市長，直到2012年11月才升任中共上海市委書記。2017年10月中共19屆一中全會，韓正晉升政治局排名第7的常委，旋即卸任上海市委書記，等待依例接任國務院排名第一的副總理至今。

孫春蘭曾任中共天津市委書記，之後以政治局委員身分轉任中共中央統戰部長，接替落馬的前部長令計劃，直到2017年11月才卸任至今，但已連任政治局委員。因此，孫春蘭既是目前中共黨內職位最高的女性。擔任副總理後，也成為中國政府體系中職位最高的女性

胡春華是「60後」（1960至1969年出生者）的中共「團派」大將，一度是被預先指定的中共第6代領導人。但這一規劃被習近平於中共19大完全打破，胡春華甚至未能晉升政治局常委。在習近平大權獨攬下，胡春華出任國務院副總理，被認為是具「恩賜」性質的安排。

劉鶴是中共總書記習近平倚重的財經幕僚，過去5年一直為習近平出謀劃策，重要性被認為直逼、甚至超越國務院總理李克強。2月底，還沒就任副總理的劉鶴，更奉命前往美國溝通中美貿易摩擦，雖空手而回，但受習近平倚重的程度及未來的重要性，可見一斑。（編輯：馮昭）1070319

台爭取美豁免鋼鐵重稅 鋼鐵...張志軍出任陸全國人大外事委...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan