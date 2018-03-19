陳明通：多年大陸經驗 可轉化兩岸工作智慧

陳明通在致詞時表示，11年前接下陸委會主委的棒子時曾表示，這項職務攸關台灣2300萬人民的身家性命以及財產安全，責任非常重大。今天他以同樣的心情來承擔這項重責大任，保證將戮力從公，擬定並推動各項大陸政策，竭盡所能地維護台海的和平穩定，讓各行各業，士農工商，都能夠安居樂業，大家賺大錢。

（中央社記者翟思嘉台北19日電）新任陸委會主委陳明通今天在交接典禮上表示，自己是去過大陸最多次的陸委會主委，這些經驗，將轉化為未來工作崗位上，「理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮的智慧」。

陳明通說，他是歷屆陸委會主委中，擔任主委以前就去過大陸，而且是去過最多次的人。從民國80年第一次踏上北京進行移地研究，至今28年，走遍大江南北，見證了大陸翻天覆地的轉變，也認識了無數的朋友。

陳明通說，與大陸的朋友「從陌生到熟識，從開始的相互激辯，到後來心平氣和地討論各種議題，進而能夠將心比心，換位思考，求同存異」。這些寶貴的經驗，都將轉化成他未來在工作崗位上，理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮的智慧。

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任預料也將換手。陳明通表示，對大陸人事沒有什麼評論，但「期待對岸新人事與我們一起合作，促進兩岸和平、台海安全，增進共存共榮的願景」。

羅秉成則在致詞時表示，陳明通兩度借調到陸委會，今天算是「歸隊」。陳明通嫻熟兩岸與陸委會業務，並深受總統與院長賞識，這項任命適才適所。

羅秉成說，去年以來，兩岸關係出現新挑戰，陸委會對內要統籌協調，對外要因應對岸各種施壓作為，承擔的責任重大。相信陳明通接任後，會切實領導陸委會展開各項工作。

代主委、現任陸委會副主委林正義致詞時說，21日是節氣中的春分，代表天地平等，是四季變化的轉折點。兩岸主管事務首長都在這週到位，希望兩岸能呼應天地節氣，讓平和之氣繼續發揚。（編輯：馮昭）1070319