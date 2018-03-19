蒲亭贏俄總統大選 18年掌權記未完待續

在國際舞台上，蒲亭執政歷經3位美國總統，他近年來從烏克蘭奪取克里米亞（Crimea）並且介入敘利亞戰事，帶領俄羅斯和西方再度對抗。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）現年65歲，是前蘇聯國家安全委員會（KGB）諜報官員出身，18年前執政以來，加強克里姆林宮對整個社會的掌控，一掃蘇聯垮台後10年法律秩序蕩然無存但相對自由的氛圍。

（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天贏得總統大選，將繼續執政到2024年。從諜報官員爬到世界領袖，蒲亭掌權18年來，在俄羅斯烙印他的絕對權威，讓反對派噤若寒蟬，並且重振俄國的海外威望。

蒲亭曾連續4年獲「富比世」（Forbes）雜誌選為全球最有權勢人物。這位柔道黑帶高手藉由公開炫技，例如在西伯利亞荒野赤裸上半身騎在馬背上、獵殺一隻瀕臨絕種的老虎，將自己塑造成男子漢的形象。

支持者盛讚他是救世主，恢復了受盡屈辱祖國的尊榮和傳統價值。然而對於政敵來說，蒲亭的執政讓祖國距離民主制度愈來愈遠，他透過前秘密警察親信組成新的上層集團篡奪國家，煽動民族主義以恢復莫斯科失落的帝國。

蒲亭1952年10月7日出生在列寧格勒（現今聖彼得堡）一個貧窮的勞工階級家庭，並在龍蛇雜處的鄰里獲得最初的人生經驗。他曾在2015年說：「列寧格勒街頭教我一件事：『如果打鬥不可免，那打出第一拳的，一定要是我』。」

蒲亭大學畢業後加入KGB，實現兒時的夢想，1985到1990年派駐東德城市德勒斯登（Dresden），當時蘇聯勢力逐漸式微，1991年解體。

蒲亭之後返回聖彼得堡，擔任自由派市長蘇布查克（Anatoly Sobchak）的幕僚，踏上仕途，蘇布查克成了他的政壇導師。20年後，蘇布查克的女兒在這次大選挑戰蒲亭，加深自由反對派的分裂。

1996年，蒲亭被調到莫斯科，在俄國首位民選總統葉爾欽（Boris Yeltsin）的克里姆林宮工作。葉爾欽1998年讓知名度不高的蒲亭擔任聯邦安全局（FSB）局長。聯邦安全局是由KGB改制而來。

葉爾欽深受健康惡化和酗酒之苦，1999年8月任命蒲亭擔任總理，監督俄羅斯發動第2次掃蕩車臣叛軍戰爭，蒲亭聲望日隆。葉爾欽1999年跨年夜辭職下台，蒲亭接班，突然成了地球上面積最大國家的總統，2004年勝選連任。

蒲亭一路來力塑他的強人形象，同時非常保護個人隱私，曾要媒體管好他們的「狗仔鼻」，別想挖他的八卦。蒲亭2013年和妻子柳德米拉（Lyudmila）離婚，結束30年的婚姻，不過有傳言說他有新戀情，緋聞對象包括前奧運體操女將，但未獲證實。

2008年，為符合憲法規定，蒲亭在第2任總統任期屆滿前，交棒給手下麥維德夫（Dmitry Medvedev），自己轉任總理，但大家心照不宣，蒲亭仍是大權在握。

2012年，蒲亭回鍋當總統，面臨大規模街頭示威。警方出動鎮壓後，抗議人潮逐漸減少，這波動盪也讓當局決定祭出強硬的新措施剷除異己。

對外，蒲亭強力捍衛俄國勢力範圍，而且敢於挑戰美國霸權。

2014年2月，俄國支持的烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）遭罷黜後，由於擔心失去對這個重要鄰國的控制，蒲亭數日後隨即派特種部隊占領克里米亞半島，並且在一場匆忙舉辦的公投後，於3月正式併吞克里米亞，引爆西方國家和俄羅斯自冷戰以來最嚴重的外交危機。

俄國也被控是烏克蘭東部叛亂的幕後黑手。儘管國際制裁讓俄國經濟陷入衰退，蒲亭仍於2015年在敘利亞發動空襲，支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

美國2016年總統大選，川普爆冷勝選後，美國情報單位指控蒲亭下令發動駭客攻擊影響選情，助川普入主白宮。

蒲亭反擊說：「輸家老是想怪別人。」面對反對派這次提出大選舞弊的指控，蒲亭是否有類似的回應，外界都在等著看。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1070319