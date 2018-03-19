打擊鴉片類藥物 川普尋求將毒販判死

國內政策會議（Domestic Policy Council）主席布倫博格（Andrew Bremberg）在簡報中詳述這項計畫，表示：「司法部將依據現行法律，在時機恰當時尋求對毒販判處死刑。」

川普將在新罕布什爾州（New Hampshire）活動上概述這項提案。新罕布什爾州的鴉片類藥物氾濫問題嚴重。

路透社報導，官員在記者會中說，白宮這項計畫也尋求推廣減少在聯邦醫療計畫過度開立鴉片類藥物的措施，目標是在未來3年減少1/3鴉片類藥物用量。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）白宮官員今天表示，美國總統川普明天將揭示打擊鴉片類藥物成癮危機的計畫，措施包括尋求判處毒販死刑，呼籲國會加強對毒販的判刑。

白宮並沒有具體舉例說明何時是尋求判處毒販死刑的恰當時機，表示若有更多問題，應向司法部聯繫。

川普本月稍早在賓州造勢活動上提起判處毒販死刑的議題。他曾多次表示，毒販得為數千人的死負責。

法新社報導，約240萬名美國人對鴉片類藥物、包含處方用止痛藥的麻醉藥物，以及海洛因上癮。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）本月稍早公布報告指出，2017年全國服用海洛因、吩坦尼和處方用止痛藥而進出急診室的患者人數，較2016年增加30%。

報告發現，在2016年7月至2017年9月期間，共有14萬2557人因疑似鴉片類藥物過量而向急診室報到。（譯者：周莉芳/核稿：鄭詩韻）1070319