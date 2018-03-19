前加泰主席：後悔沒早一步宣布獨立

（中央社日內瓦18日綜合外電報導）遭罷黜的加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在今天刊出的訪問裡指出，他應該早一點宣布獨立，因為延後宣布盼與馬德里中央政府對話，事後證明根本沒用。

法新社報導，加泰隆尼亞硬推中央政府所禁的獨立公投，加泰議會去年10月27日片面宣布獨立。但普伊格蒙特卻在議會宣布獨立後飛往比利時。

普伊格蒙特這個週末將在瑞士日內瓦參加一場人權電影節。

被「日內瓦論壇報」（Tribune de Geneve）問到，去年10月1日公投後那段緊張日子若能重來一次，會否有不同作法？普伊格蒙特表示，若能重頭，他不會等到10月27日才宣布獨立。