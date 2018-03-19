前加泰主席：後悔沒早一步宣布獨立

（中央社日內瓦18日綜合外電報導）遭罷黜的加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在今天刊出的訪問裡指出，他應該早一點宣布獨立，因為延後宣布盼與馬德里中央政府對話，事後證明根本沒用。
法新社報導，加泰隆尼亞硬推中央政府所禁的獨立公投，加泰議會去年10月27日片面宣布獨立。但普伊格蒙特卻在議會宣布獨立後飛往比利時。
普伊格蒙特這個週末將在瑞士日內瓦參加一場人權電影節。
被「日內瓦論壇報」（Tribune de Geneve）問到，去年10月1日公投後那段緊張日子若能重來一次，會否有不同作法？普伊格蒙特表示，若能重頭，他不會等到10月27日才宣布獨立。
他說：「有件事我會有不同作法。其實10月10日我們就已計畫宣布獨立，但我決定暫緩，以便開啟與西班牙政府的對話之門。」普伊格蒙特解釋，他是受西班牙政府內部消息來源的敦促才暫緩。
普伊格蒙特說：「不幸地，這是道陷阱，因為西班牙政府根本沒有正面回應。若能重頭，我不會暫緩宣布獨立。」
在先前另一個接受瑞士公廣媒體的訪問裡，普伊格蒙特指出，多數加泰隆尼亞人或許會接受以瑞士模式的聯邦體系留在西班牙，代替完全獨立。普伊格蒙特今天再度重申這項建議。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070319