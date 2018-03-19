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中央社

蒲亭再掌權6年 俄2024年將成何種光景

中央社2018/03/19 09:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）掌權近20年的俄國總統蒲亭一如預期在今天總統大選贏得第4個總統任期，再執政6年。在後繼無人也沒有政治對手的情況下，蒲亭2024年總統任期屆滿後，俄國可能出現何種光景？

●放下權力

法新社報導，若未修改憲法，蒲亭（VladimirPutin）無法角逐第5個總統任期。俄羅斯法律禁止總統連任兩次以上。

蒲亭2024年將滿72歲，掌權24年後，他可能決定離開克里姆林宮，讓他人繼任總統。

俄羅斯政壇目前由兩大派系主宰，技術官僚和代表安全部隊與軍方的強力集團（Siloviki）相互傾軋。

獨立分析人士彼卓夫（Nikolai Petrov）說：「影響力爭奪戰已經出現了。」還說：「沒有人會消極等待，每個團體都將試圖追求自身利益。」

蒲亭近日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時說，自2000年以來，就一直在思考接班人的問題。

他說：「想想這個問題無傷大雅，但最終的選擇仍取決於俄羅斯人民。」

然而，可以肯定的是，無人能與他匹敵，目前沒有一位政治人物的支持率足以接替他擔任總統。許多分析人士認為，蒲亭要在6年內放下權力是不太可能的事情。

●轉換角色

扮演不同的角色，是蒲亭要在2024年後繼續掌權的方法之一。

這位俄羅斯強人可再祭出2008年的舉措，他交棒給手下麥維德夫（Dmitry Medvedev），自己轉任總理，2012年才重返克里姆林宮。

彼卓夫說：「蒲亭可能為政權的權力轉移做準備。但並非由蒲亭移交給另一位總統，而是移交給擔任其他角色的自己。」

不過，蒲亭取代麥維德夫，回鍋擔任總統時，在莫斯科引發大規模抗議的記憶猶新，可能使他放棄這個選項。

蒲亭的年紀也是個問題。到了2030年，憲法允許他再度角逐總統大位時，他已78歲。

●終身領導人

蒲亭可跟隨中國國家領導人習近平的腳步，廢除領導人任期限制，以允許他終身擔任總統。

政治分析家歐雷希金（Dmitry Oreshkin）說：「儘管他已擁有足夠（權力），且看似感到疲倦，但我不認為他會在2024年拒絕繼續掌權。」

歐雷希金說：「他不能離開，因為他不相信有任何人會保護他。」他還說，蒲亭建立了一套體制，即一切取決於誰是最上位者。

然而截至目前，蒲亭已排除終身擔任總統的可能性。

他3月告訴美國國家廣播公司：「我從未修改憲法，尤其是為了圖利自己，我現在依然沒有這種想法。」

歐雷希金說，蒲亭不想被世人記得他修改憲法，假如他有意終身擔任總統，作法會比中國「優雅」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1070319

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