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中央社

蒲亭料連任至2024年 在位僅次於史達林

中央社2018/03/19 09:05
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天在俄國總統大選獲壓倒性勝利，在時值與西方關係敵對之際，他將再任總統6年到2024年，統治俄國時間將僅次於前蘇聯獨裁者史達林。

路透社報導，蒲亭勝選代表他將統治俄羅斯至2024年，將近1/4世紀，屆時他已71歲。只有前蘇聯獨裁者史達林（Josef Stalin）在位時間比蒲亭長。蒲亭允諾會在新任期強化俄國國防以對付西方，並要提高民眾生活水準。

俄國憲法限制總統只能連任一次，蒲亭2008年做完2個4年任期後短暫下野。俄國總統任期從2012年起由4年延長為6年。

這次連任後被問到是否會再次參選時，蒲亭對這個問題一笑置之。他說：「我們算算看嘛，怎麼，你覺得我會（在位）到100歲？」還說這個問題「可笑」。

在紅場附近發表勝選演說時，蒲亭告訴歡呼群眾，他將勝選解釋為在艱難條件下取得成果的信任投票。

蒲亭說：「維持團結非常重要，我們將思考偉大祖國的未來。」蒲亭還帶領群眾不停高喊「俄羅斯！」

法新社報導，統治俄國已近20年的蒲亭，這次選舉得票率超過76%，是他歷次選舉中的最佳表現。反對派則喊選舉舞弊。

蒲亭雖與7名候選人一起角逐這次大選，但對他批評最力的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭法律因素禁止參選，使選舉結果毫不令人意外。

今天大選有約1億700萬名合格選民。在棒子與胡蘿蔔雙管齊下希望衝高選民參與的情況下，俄國中央選舉委員會在投票結束前3小時的最新投票率更新時指出，這次投票率為60%。

投票所外有舉辦自拍比賽、發送贈品、辦食品嘉年華及安排兒童節目藝人表演；但據獨立媒體報導，政府雇員與民間企業都強迫員工投票，學生若不投票，則遭威脅考試被當甚至退學。

俄國中選會在完成90%的計票後表示，蒲亭得票76.4%，遙遙領先居次的共產黨候選人格魯季寧（PavelGrudinin）的12%。

極端民族主義的吉里諾夫斯基（VladimirZhirinovsky）得票約6%，前實境秀主持人兼社交名媛蘇布查克（Ksenia Sobchak）得票1.5%，其他候選人得票則低於個位數。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1070319

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