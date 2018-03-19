太陽劇團又爆悲劇 特技員失手重摔身亡

根據劇團聲明，昨晚的VOLTA表演上，特技員阿諾（Yann Arnaud）在台上以皮帶懸掛空中，演出時不幸摔落。事發後隨即將他送醫，但仍傷重不治。

（中央社邁阿密18日綜合外電報導）聞名全球的演出團體太陽劇團（Cirque du Soleil）今天在美國佛羅里達州坦帕（Tampa）演出，一名資深的高空特技演員卻在表演時失手跌落，送醫不治。

38歲的阿諾來自法國，育有兩個孩子。

路透社報導，太陽劇團團長兼執行長拉瑪瑞（Daniel Lamarre）在電話訪問中表示，阿諾在太陽劇團演出15年，被認為是劇團內最經驗老到的演員之一，「他的經驗如此豐富，我們都很驚訝會發生這樣的事」。

法新社報導，拉瑪瑞說：「整個太陽劇團家庭都為這件悲劇感到震驚。楊恩（阿諾）已和我們共度15年，深受每個有幸認識他的人喜愛。」

拉瑪瑞說他無法就意外提供更多細節。

太陽劇團在坦帕的另兩場表演因這起意外取消。劇團聲明說：「當局調查這起意外的情況時，我們將全面且毫無保留地配合。」

這不是太陽劇團第一次出事。2013年，法國31歲的特技員莎拉‧季約-古亞（Sarah Guillot-Guyard）在拉斯維加斯演出，以繩索懸吊半空中表演打鬥場景，從高15公尺處摔落不治死亡。

2009年，烏克蘭籍24歲的特技員喬霍夫（Olexandre Jourov）也在蒙特婁的總部排練時跌落身亡。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070319