川普轟通俄調查 同黨議員警告勿跨越紅線

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普今天加大力道攻擊「通俄門」調查，認為對他有偏見，不過火力沒有針對特別檢察官穆勒。國會議員則警告，若穆勒遭到開除，將會跨越「巨大的紅線」。

法新社報導，川普一大早又是一陣推文，堅稱穆勒（Robert Mueller）調查團隊充斥對他有偏見的「冷酷無情」民主黨人。

川普寫道：「有任何一個人認為這樣公平嗎？根本就沒有勾結！」他昨晚推文說：「穆勒調查這種事根本就不該開始。」

川普對穆勒調查的對抗日增，這是他發出的最新一把火。穆勒不僅鎖定2016年總統大選時，川普陣營是否跟俄羅斯勾結，也在調查川普就任後是否尋求妨礙司法。