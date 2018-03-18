NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈「稀有透天厝」賣這價錢？網友瘋搶聯結車駕駛教育　警方宣導防禦駕駛理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

川普轟通俄調查 同黨議員警告勿跨越紅線

中央社2018/03/19 06:41
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普今天加大力道攻擊「通俄門」調查，認為對他有偏見，不過火力沒有針對特別檢察官穆勒。國會議員則警告，若穆勒遭到開除，將會跨越「巨大的紅線」。

法新社報導，川普一大早又是一陣推文，堅稱穆勒（Robert Mueller）調查團隊充斥對他有偏見的「冷酷無情」民主黨人。

川普寫道：「有任何一個人認為這樣公平嗎？根本就沒有勾結！」他昨晚推文說：「穆勒調查這種事根本就不該開始。」

川普對穆勒調查的對抗日增，這是他發出的最新一把火。穆勒不僅鎖定2016年總統大選時，川普陣營是否跟俄羅斯勾結，也在調查川普就任後是否尋求妨礙司法。

另外，川普也瞄準已遭革職的前聯邦調查局（FBI）副局長麥凱比（Andrew McCabe）。

麥凱比的律師布隆威契（Michael Bromwich）對此毫不留情推文回應說：「我們不會對總統幼稚、誹謗、令人作嘔而且虛假的推文一一回應。這些推文倒是證實了，他已破壞導致麥凱比去職的整個過程，並且使其不合法。」

就連共和黨重量級國會議員今天都對川普提出警告，強調任何開除穆勒的企圖都將造成嚴重後果。

共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）告訴有線電視新聞網（CNN）：「他（指穆勒）有一分證據辦一分案。我認為，讓他不受干擾做好自己的工作，這很重要。有此同感的共和黨人還有很多。」（譯者：何宏儒）1070319

俄羅斯遭控毒殺 蒲亭：胡說八道台股力守11000點 有機...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan