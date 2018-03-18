蒲亭迎向連任 反對派指控選舉舞弊

（中央社莫斯科18日綜合外電報導）據出口民調，俄羅斯總統蒲亭在今天的總統大選中，將以近74%得票率成功連任。不過反對派提出做票和其他選舉舞弊的指控。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）已在俄國執政近20年，雖然跟7名候選人一起角逐這場選舉，但對他批評最力的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）參選遭禁，使得這樣的選舉結果令人毫不意外。

受前俄國雙面間諜在英國遭毒殺案及美國新一輪制裁的影響，莫斯科在全球舞台上益形孤立，克里姆林宮期此刻更加期盼高投票率，來為蒲亭歷史性第4任期的合法性背書。