與西方走向敵對 蒲亭將獲壓倒性勝選

（中央社俄羅斯克麥洛伏市18日綜合外電報導）根據出口民調，俄羅斯總統蒲亭在今天的總統大選中取得壓倒性勝利，將在與西方國家的關係走向敵對之際，繼續統治這個全球國土面積最大的國家6年。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）勝選將使他統治將近4分之1個世紀，一直到2024年，屆時他已71歲，成為獨裁者史達林（Joseph Stalin）以來，俄國掌權最久的領導人。蒲亭矢言新任期將加強防禦西方國家，並提高生活水準。

出口民調的結果毫不令人意外。根據全俄羅斯民調研究中心（VTsIOM）的調查結果，已主宰莫斯科政壇18年的蒲亭將獲73.9%的選票。有國營電視台、執政黨的加持，加上高達約8成的民意支持度，外界對這樣的結果向來毫無懸念。