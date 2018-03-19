高鐵台鐵國道網速 NCC：3個月提改善措施

蕭美琴指出，高鐵現在4G網路速度已經有明顯改善，但也不能忘了台鐵，尤其是在北迴線上，不少路段屬於偏遠地區，如果發生意外沒有收到無法聯繫，恐怕會造成民眾恐慌，應加速建置時間，就算得用到國家公園的用地佈建基地台，為了安全也應配合辦理。

顏寬恒說，很多民眾都會搭高鐵或台鐵通勤，幾乎每天都要使用4G網路，可請教這些通勤族，很容易就可以找出網路的盲點及問題，實際改善進度一定要加快。

李昆澤說，量測出網速偏低的地方，希望NCC在3個月提出具體措施，要求業者改善。

NCC主委詹婷怡表示，去年開始就有做量測，以台鐵北迴線來說，已經全部勘查完成，預計10月底前全部隧道訊號涵蓋就會完成；至於桃園機場到台北市的桃園捷運、國道路段，的確還是有網路盲點，將在6月前會改善。

她承諾，3個月內提具體改善措施，目前NCC都已經訂出相關時程，絕對沒問題。（編輯：林孟汝）1070319