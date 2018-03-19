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弘光科大產官學合作 推太陽光電模組回收

中央社2018/03/19 11:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中19日電）政府推動「綠能屋頂全民參與計畫」，太陽能板安裝範圍越來越廣，但回收問題也逐漸浮現，弘光科技大學今天表示，廣邀產官學各界共同研討對策，不讓綠能變成環境殺手。

弘光科技大學環境與安全衛生工程系助理教授嚴坤龍今天受訪表示，政府積極推動太陽光電設置，光電模組等發電設備壽命大約25年，之後發電效率降低便需汰換，但國內目前沒有嚴謹規範如何處置廢棄光電模組，也缺乏廢棄光電模組對環境危害或最佳處理回收模式的相關研究。

嚴坤龍舉例，兩年多前蘇迪勒颱風造成不少光電模組毀損，現行措施除將鋁框拆下來，剩下材料壓毀燃燒或掩埋，不久將來每年都有光電模組要除役汰換。

嚴坤龍說，太陽光電模組材料主要是玻璃及矽，另有鋁、鋅、銀、銅等金屬成分，直接掩埋或焚化恐對環境衝擊，廠商與地方政府皆希望有完善的廢棄光電模組處置流程，因此廣邀各界共同討論。

工研院量測中心室主任馬先正指出，歐盟與美國依據不同的法規，由環保機關負責模組回收政策推動，並由第三方機構擔任回收平台，按實際模組生產量來對應預繳之費用，統一向製造商收費以便將來處理終端太陽能模組廢料，減少使用者未來無法負擔拆除及回收的費用，造成違法丟棄。

在日本從事廢棄物回收的業者莊智強說，日本的模組回收率很高，但也面臨高回收成本問題，回收業者無法從模組回收物獲得利潤，必須要由模組製造商預繳的經費來補貼，因此，建議國內趕緊制定回收機制。

弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑表示，環保署預估13年後，國內將出現3000公噸的首波大量廢棄太陽能板，校方正分析廢棄的光電模組如何處理最環保，將向教育部及相關部會申請相關研究計畫，與業界共同合作處理回收除役的太陽光電模組。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070319

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