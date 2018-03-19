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郵輪跳島遊金門 歐美旅客好奇醒獅團

中央社2018/03/19 11:43
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）88位歐美高端旅客今天搭乘郵輪抵達金門，繼續展開台灣跳島行。旅客看到熱鬧的醒獅迎賓陣容，覺得十分有趣，爭相搶拍。旅客說，還沒開始遊玩，已充分感受到金門的熱情。

這些旅客是搭乘英國郵輪公司Noble Caledonia所屬的卡莉多麗Caledonian Sky（簡稱Sky輪）小型郵輪，16日從桃園機場入境，隔天在基隆登輪展開郵輪旅程，今天靠泊金門水頭新港區，隨即進行快閃金門行，領略戰地風情和閩南文化之美。這也是國際郵輪首次以本島與離島間，以跳島方式來台旅遊。

郵輪上午8時抵達金門，縣府秘書長林德恭和觀光處長陳美齡、港務處長張瑞心等人在場歡迎，現場立時響起霹靂叭啦的鞭炮聲，震天堂的醒獅團也熱鬧迎賓。旅客在甲板上紛紛拿起相機和手機拍照，下了船後也爭相和醒獅合影。

旅客說，生平第一次看到舞獅，覺得很有趣；還有人好奇摸摸獅子的頭，或者往獅子口裡瞧瞧，模樣像個老頑童。一位遊客說，才下船就已經很享受台灣的旅遊了。

林德恭贈送船長葛斯塔夫松（Kakan Gustafsson）金門惜福酒，歡迎他們遠道而來。林德恭表示，這種新興的郵輪旅遊方式，能有效向國際行銷金門，讓外國看看這美麗的小島，對金門有更多的認識。

卡莉多麗小型郵輪共有6層，船艙公告欄裡貼有台灣地圖和金門旅遊資訊，讓旅客對金門有初步的認識。英國旅客海恩（Richard Hayne）帶著妻子同行，他直說台灣人相當友善，是此行感受最深刻的台灣風景。他很好奇水頭聚落裡得月樓的作用，得知是早年居民用來防禦海盜的設施後，很訝異金門海域曾有海盜橫行。

除了到水頭聚落參觀，郵輪旅客隨後還走訪翟山坑道、古寧頭戰史館、山后民俗文化村、獅山砲陣地和莒光樓。預訂傍晚乘船到澎湖，繼續海上環台之旅及日本行程。

縣府觀光處表示，卡莉多麗小型郵輪旅客主要由歐美社會頂端人士組成，每人旅費為英鎊6795元起（約新台幣27.5萬元）。郵輪之後將靠泊澎湖馬公港、台南安平港、台東富岡漁港及花蓮港，再到日本。（編輯：李亨山）1070319

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