防堵黑心托育 兒盟籲建不適任人員資料庫

兒福聯盟執行長陳麗如表示，根據衛福部統計，106年全國共907所托嬰中心、6323所幼兒園，相較於居家保母，托嬰中心、幼兒園是比較開放的空間，很多家長覺得有其他人看著會比較安心，但台中托嬰中心事件發生後，讓許多家長飽受驚嚇。

陳麗如指出，照顧2歲以下的幼兒非常辛苦，如果托育單位的生師比過高，就會讓人擔心托育人員有過勞狀況，居家保母規定至多照顧2個幼兒，而托嬰中心的生師比卻是1比5，1名托育人員要照顧5名幼兒，可能壓力很大、無暇休息，加上工作時間長，長期下來可能過勞而導致情緒不穩。

托嬰中心或幼兒園過去都曾傳出不當管教或虐待事件，陳麗如表示，這些不適任托育人員和教保人員，並沒有被列管和建立資料庫，讓人擔心這些人會不會等風頭過後又回鍋照顧幼兒；另外，根據衛福部兒少保護通報統計資料，教保人員通報比率非常低，顯示教保人員看到虐待事件時，可能沒有意識到那是虐待或不曉得自己能做什麼。

育有2歲幼兒的阿福媽媽表示，孩子從7個月開始送托嬰中心，因為沒有相關資訊可查詢，只能透過在地社團和自己明察暗訪去瞭解托育單位過往的照顧品質，在挑選托育單位時，雖然會考量價錢，但托育品質更重要，自己會格外注意托育單位的人力，以免托育人員同時照顧太多名幼兒。

為防堵虐童事件再度發生，陳麗如也建議，應降低托嬰中心的照顧比例為1比4，以提升照顧品質，同時比照狼師條款，修法建置不適任托育教保人員的資料庫，同時加強宣導托育教保人員的責任通報規定，以維護幼兒權益。（編輯：管中維）1070319