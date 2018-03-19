公車轉公車享優惠首納補助 北市南市申請

（中央社記者汪淑芬台北19日電）交通部鼓勵公共運輸轉乘，今年大幅提高目標，並首次將公車轉乘公車享優惠納入補助，目前台北市及台南市已提出申請。

交通部統計，去年公共運輸無縫轉乘人數為340萬人次，交通部訂定今年的目標是1450萬人次。

公路總局說，今年公共運輸轉乘補助的經費是新台幣2億元，並首次納入公車轉乘公車享優惠的補助，只要方政府提供民眾搭市區公車時，提供轉接的公車票價優惠，交通部就會給予補助。

公路總局提供地方公共運輸轉乘補助的上限，每縣市最高5000萬元，目前，在公車轉乘公車優惠票價補助部分，已有台北市政府提出轉乘的公車票價半價優惠，台南市則提出轉乘的公車免費。