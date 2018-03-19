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中央社

公車轉公車享優惠首納補助 北市南市申請

中央社2018/03/19 10:25
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）交通部鼓勵公共運輸轉乘，今年大幅提高目標，並首次將公車轉乘公車享優惠納入補助，目前台北市及台南市已提出申請。

交通部統計，去年公共運輸無縫轉乘人數為340萬人次，交通部訂定今年的目標是1450萬人次。

公路總局說，今年公共運輸轉乘補助的經費是新台幣2億元，並首次納入公車轉乘公車享優惠的補助，只要方政府提供民眾搭市區公車時，提供轉接的公車票價優惠，交通部就會給予補助。

公路總局提供地方公共運輸轉乘補助的上限，每縣市最高5000萬元，目前，在公車轉乘公車優惠票價補助部分，已有台北市政府提出轉乘的公車票價半價優惠，台南市則提出轉乘的公車免費。

此外，去年開始，交通部已經由專案方式，常態性補助東部台鐵轉乘公車時，享公車一段票免費的補助，西部只有連續假期時，才補助台鐵轉公車享公車一段票免費。

公路總局說，今年接受西部都會區縣市，申請軌道轉公車的優惠補助，目前台中市及台南市都有提台鐵轉乘公車的優惠補助，桃園市政府提出機場捷運轉乘公車票價優惠補助，高雄市政府提出輕軌轉乘公車票價優惠補助。

公路總局表示，補助地方公共運輸轉乘，並不是全部由中央買單，地方政府也要負擔部分比例。（編輯：卞金峰）1070319

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