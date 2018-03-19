投下深澳電廠關鍵票 詹順貴：依法行事

詹順貴表示，享有公權力的人必須從法律制度面來看公權力如何行使，在環評既有框架之下，一個是重做環評、一個是修正後通過，依環評法38條的變更部分，此案到底能不能修正通過，必須經過前後案比較，比較後不管是從污染量排放或是從番仔澳灣改為深澳灣建置，新案都比舊案好，投下修正通過這一票是「依法行事」。

深澳燃煤電廠環差案日前在環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手下，詹順貴投下修正通過一票，讓全案通過環評。詹順貴今天在立法院社會福利及衛生環境委員會前接受訪問時，做出上述表示。

（中央社記者吳欣紜台北19日電）環保署副署長詹順貴投下關鍵票讓深澳電廠通過環評，他今天重申，在環評既有框架下投修正通過是「依法行事」，環評既有法律規範不足，環保署去年已提出修正草案。

媒體提問投下那票會不會很痛苦，詹順貴指出，個人做出決定就是要承擔責任。他強調，這是環評既有法律規範不足，環保署去年已提出修正草案，針對規範不足做出完整配套修法，呼籲對這個案子非常反彈、對他本身很多責難的人，能一起來支持填補這個法律漏洞的修法。

對於深澳燃煤電廠通過環評引起爭議，環保署長李應元今天也在會前受訪指出，不管是從國家或是全球角度，都希望不要有燃煤電廠，但每個國家條件不同，即便是富裕、強大的德國，燃煤電廠仍然存在，德國也沒辦法說明什麼時候能將燃煤電廠完全除役。

李應元指出，深澳電廠已經用了最佳的「超超臨界」技術，行政院長賴清德昨天也以林口電廠現在使用的超超臨界機組，說明環評承諾是最低標準，未來深澳電廠的機組技術一定會更精進，包含脫硫設備、除氮設備等。

對於環團批評「大家都是在比爛」，李應元反駁，若真的是比爛，就不會在煙囪加裝煙道連續監測系統、讓全民來監督，「只要這個世界有的最好技術、我們就追求最好技術」，環團意見鞭策是進步力量，從衛星圖看，台灣空污沒那麼糟糕，但大家要追求更好。

李應元表示，「這是一個很痛苦的選擇」，但最佳方案就是「大家節電」，每一個人逐步減少能源消耗，因為任何能源消耗都會帶來空污。（編輯：唐聲揚）1070319