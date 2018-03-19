藍委提案要求詹順貴下台 表決未通過

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對深澳火力發電廠擴建環評計畫，對北北基及全台空氣品質造成嚴重污染與影響，邀請行政院環境保護署署長李應元及副署長詹順貴、經濟部、行政院農業委員會、新北市政府及各環評審查委員就其理由及因應對策列席報告，並備質詢。

（中央社記者吳欣紜台北19日電）環保署副署長詹順貴投下關鍵票，讓深澳電廠擴建環評案通過，藍委今天在立法院衛環委員會提出臨時提案，要求重審深澳燃煤電廠、詹順貴下台，最後表決8比4，未通過提案。

臨時提案指出，環保署14日的環評大會審查深澳電廠，昔為「環保鬥士」的詹順貴居然強勢主導並出賣理想，投下關鍵一票，讓深澳燃煤電廠環評過關，環保署不顧環團及北部六縣市地方政府與立委強烈反對，行政院長賴清德更不應為深澳電廠計畫背書，試圖用「乾淨的煤」來模糊「燒煤就是燒煤」的焦點。

提案提到，不管環保技術進步到何地步，以生煤發電的深澳電廠必定會有污染排放、北台灣躲不掉污染增加的命運，為了強力捍衛北北基、桃園、新竹、宜蘭及苗栗人民應有的呼吸權，避免「環保鬥士」詹順貴打臉「環保署副署長」詹順貴，要求環評會議應退回重審及詹順貴應下台以示負責。

提案最後採記名表決，反對提案者包含民進黨立委楊曜、陳瑩、黃秀芳、吳玉琴、林靜儀、陳曼麗、吳焜裕及邱泰源，贊成者則有國民黨立委王育敏、許淑華、蔣萬安及徐志榮，民進黨以人數優勢擋下提案，提案不通過。

另外，蔣萬安及陳宜民也提出包含「環保署於一個月內與新北市政府充分溝通，並向國人說明，待生媒證照問題妥善解決後，深澳電廠始得動工」、「要求環保署重做PM2.5分析，並在受影響縣市（北北基、桃園、新竹、宜蘭及苗栗）各召開一場公聽會後，深澳電廠始得動工」等5提案，在記名表決下也都未通過。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070319