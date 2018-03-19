雷倩：辜家為何碎資料 令人費解

雷倩在社群網站臉書（facebook）發文表示，1月31日行政契約被封殺後，信誓旦旦絕不退讓的前婦聯會主委辜嚴倬雲連續閃辭所有婦聯會相關職務（含4個基金會董事長）。大家不解，辜嚴倬雲及家人、朋友為何主動辭職、全面撤出婦聯會？辜家全辭後，拿著辜嚴倬雲手諭要主持大局的「代理人」究竟代理誰？

她說，婦聯會2月1日被不當黨產處理委員會認定為附隨組織後，原先辜家派駐婦聯會的律師（本人及透過傳話）多次指導婦聯會人員面對調查要推託、拒絕或不必說實話。

雷倩表示，等到黨產會反覆約詢員工、多次到婦聯會調查，以確認辜家說詞是否正確，大家才知道，原來辜家一方都把資料消失的罪過嫁禍到婦聯會。如果真的聽那批律師的建議，9日被黨產會告發的會不會是婦聯會可憐員工？

她說，從去年12月到今年2月中，辜家指派給婦聯會的大批律師，陸續和婦聯會解除委任後，成為代表辜家的律師。

雷倩表示，2日辜嚴倬雲忽然隔海發表錄影談話，主張財產全捐國庫、等於組織解散，與辜嚴倬雲過去主持協商內容及現在婦聯會大部分從事公益的基金會成員想法相左。如果未來由辜家律師主導法律攻防，他們會維護辜家的最佳利益、還是婦聯會的最佳利益？

她說，面對如此詭譎的情勢，婦聯會常委會7日決定繼續堅守崗位，籌組最佳律師團隊、穩定士氣調整組織，盡全力保護「公益」的婦聯會不被政黨惡鬥或財團私利摧毀。

雷倩表示，目前婦聯會最重要是重建歷史記錄，以駁斥黨產會將婦聯會認定為國民黨附隨組織，並積極主張財產非不當黨產。婦聯會去年7月即願意將資產絕大部分捐給國家作指定的公益使用，但絕不應是被黨產會「沒入國庫」。

她說，資料碎了、記錄還在，凡走過必留痕跡。16日婦聯會已發函向各單位申請提供過去資料，不管多難，都會努力拼湊事實，用真相打贏政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例這場硬仗。

黨產會9日發布新聞稿表示，辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理涉侵占、毀損檔案，向台灣台北地方法院檢察署提刑事告發。（編輯：李明宗）1070319