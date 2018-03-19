傳接總統府秘書長 陳菊訪紐約仍未證實

（中央社記者黃兆平紐約18日專電）高雄市長陳菊今天在紐約就外傳接任總統府秘書長一事表示，這是很重要的事，返台後就會慎重思考與決定，一切以對台灣及民進黨最有利的角度思考。

2月底內閣調整後，政壇關切陳菊的下一步動態，而她本人對是否接掌總統府秘書長始終沒有親口證實。不過，陳菊下午參觀曼哈頓高架舊鐵道活化變身的高線公園（High Line Park）時告訴記者說，她在返台後就會慎重思考。

陳菊指出，接任考量的重點在民進黨執政的理想如何在台灣落實，是否符合民主運動的改革初衷。「我們人生每個階段，都會思考我們到底要扮演何種角色，對現階段台灣、現階段民進黨，或是我們要追求的理想是否最有利，用這樣的角度去思考」。