外交部行動領務服務 27日到澎湖

（中央社記者顧荃台北19日電）外交部今天表示，外交部南部辦事處將於27日及28日前往澎湖，提供「行動領務」服務，現場可申辦護照並提供出國實用資訊。

外交部上午發布新聞資料表示，為加強對澎湖民眾服務，南部辦事處將在澎湖提供「行動領務」服務，27日下午2時至4時30分，在馬公市的澎湖縣政府禮堂；28日上午9時至11時30分在湖西鄉公所辦理，歡迎當地及鄰近區域民眾善加利用。

外交部表示，「行動領務」提供首次申辦及換發晶片護照的收件服務，護照製作完成後，南部辦事處將委請中華郵政公司以快捷郵寄方式送交申辦民眾。現場也將提供許多出國實用資訊，包括外交部旅外急難救助措施及青年海外度假打工等。