外交部行動領務服務 27日到澎湖

（中央社記者顧荃台北19日電）外交部今天表示，外交部南部辦事處將於27日及28日前往澎湖，提供「行動領務」服務，現場可申辦護照並提供出國實用資訊。
外交部上午發布新聞資料表示，為加強對澎湖民眾服務，南部辦事處將在澎湖提供「行動領務」服務，27日下午2時至4時30分，在馬公市的澎湖縣政府禮堂；28日上午9時至11時30分在湖西鄉公所辦理，歡迎當地及鄰近區域民眾善加利用。
外交部表示，「行動領務」提供首次申辦及換發晶片護照的收件服務，護照製作完成後，南部辦事處將委請中華郵政公司以快捷郵寄方式送交申辦民眾。現場也將提供許多出國實用資訊，包括外交部旅外急難救助措施及青年海外度假打工等。
外交部說，首次辦理護照的民眾須準備護照申請書、兩吋彩色護照規格的近照2張、身分證正本、影本及規費新台幣1300元；未滿14歲者另須繳交含詳細記事的戶口名簿或戶籍謄本、監護人身分證正本暨影本，並支付規費900元（詳參外交部領事事務局網頁申辦護照說明）；若民眾須換發護照，除上述要件外，尚須攜帶未逾期的舊護照，以利截角註銷。
外交部說，有意申辦護照的民眾可先向澎湖縣內各戶政事務所或移民署澎湖縣服務站索取申請表預先填寫，以節省辦理時間。（編輯：鄭雪文）1070319