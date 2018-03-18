NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈粉絲尖叫！　李昇基四月登會粉絲「稀有透天厝」賣這價錢？網友瘋搶理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

印地安泉網賽 戴波特羅扳倒費爸奪冠

中央社2018/03/19 07:54
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社加州印地安泉18日綜合外電報導）阿根廷網球名將戴波特羅今天在ATP印地安泉名人賽單打決賽，以6比4、6比7（8/10）、7比6（7/2）扳倒世界排名第1的瑞士好手費德瑞奪冠。

29歲的戴波特羅（Juan Martin Del Potro）近來戰績推升到11連勝，連續拿下第2座ATP冠軍，他本月稍早剛在墨西哥阿卡普爾科（Acapulco）封王。

法新社報導，戴波特羅賽後說：「我現在還在抖。」「現在很難用言語形容，感覺就像一場夢。」

「經過個人所有問題、所有手術後，我很難相信自己能在這裡擊敗羅傑（費德瑞名），贏得（ATP世界巡迴賽）1000名人賽冠軍，真是不可思議。」

戴波特羅化解3個賽末點後，拿下第3盤「搶七」奪冠，結束全場2小時42分鐘的奮戰。戴波特羅當時在決勝盤搶七先贏5分，之後在費德瑞正拍回擊過長出界後勝出。

路透社報導，戴波特羅今天讓費德瑞（RogerFederer）吞下今年首敗。

尋求衛冕的費德瑞今年開季17連勝止步，他在本季澳洲公開賽拿下生涯第20座大滿貫賽單打金盃後一路連勝，不敗金身如今被戴波特羅攻破，無緣拚下印地安泉第6冠創紀錄。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070319

印地安泉網賽 大坂直美奪女單金美日韓國安顧問會晤 談朝鮮...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan