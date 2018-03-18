印地安泉網賽 戴波特羅扳倒費爸奪冠

（中央社加州印地安泉18日綜合外電報導）阿根廷網球名將戴波特羅今天在ATP印地安泉名人賽單打決賽，以6比4、6比7（8/10）、7比6（7/2）扳倒世界排名第1的瑞士好手費德瑞奪冠。

29歲的戴波特羅（Juan Martin Del Potro）近來戰績推升到11連勝，連續拿下第2座ATP冠軍，他本月稍早剛在墨西哥阿卡普爾科（Acapulco）封王。

法新社報導，戴波特羅賽後說：「我現在還在抖。」「現在很難用言語形容，感覺就像一場夢。」

「經過個人所有問題、所有手術後，我很難相信自己能在這裡擊敗羅傑（費德瑞名），贏得（ATP世界巡迴賽）1000名人賽冠軍，真是不可思議。」