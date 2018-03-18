衛冕全英女單冠軍 戴資穎續當世界球后

（中央社記者李晉緯台北19日綜合報導）台灣羽球女將戴資穎今天成為10年來首位衛冕全英公開賽女單冠軍的選手，她也將持續在世界球后位置達68週。

女單世界排名第1的戴資穎，今天在素有「小世界盃」之稱的全英公開賽，以22比20、21比13擊敗世界排名第2的日本女將山口茜奪冠，成為近10年首度衛冕全英女單冠軍的好手。

根據世界羽球聯盟（BWF）世界排名計算方式，會以選手在過去52週賽事中取得積分最高的10場比賽為計算基礎。在這次比賽之前，戴資穎的世界排名積分是8萬9259分，山口茜是8萬3631分。